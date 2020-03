VS trekt miljarden uit, Bruins vertrouwt op mondkapjeslevering

De Amerikaanse president Trump heeft zijn handtekening gezet onder een wet die het Congres hem heeft gestuurd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Donderdag werd al bekend dat zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat akkoord is met het beschikbaar stellen van 8,3 miljard dollar (7,3 miljard euro) overheidsgeld.

Circa 2,6 miljard euro gaat onder meer naar het onderzoek naar vaccins, hulpmiddelen om het virus vast te stellen en behandeling van patiënten. Bijna twee miljard wordt gestopt in activiteiten om de verspreiding te voorkomen bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan preventie. Een miljard gaat naar internationale inspanningen om het coronavirus te bezweren.

Trump heeft veel kritiek gekregen omdat hij te laks zou hebben gereageerd op de komst van het virus naar Amerika. Volgens critici wil hij ten koste van alles doen geloven dat de situatie rondom het virus wel meevalt, omdat hij bij is dat een crisis rondom het virus hem de verkiezingen in november kan kosten.

Mondkapjes

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) rekent erop dat lopende contracten in de EU over de levering van mondkapjes en ander beschermend materiaal tegen het nieuwe coronavirus worden nageleefd, ook vanuit Duitsland. Hij zei dat na afloop van een speciale vergadering met de EU-ministers van Volksgezondheid over het virus.

Er is bij sommige lidstaten waaronder Nederland en België zorg over de aankondiging van een exportverbod op mondkapjes door onder andere Duitsland. Volgens een woordvoerster van de Europese Commissie mag een lidstaat exportrestricties of een verbod binnen de EU opleggen voor producten onder bijzondere omstandigheden, zoals het belang van de volksgezondheid.

Zo’n maatregel moet wel proportioneel zijn en worden gemeld in Brussel. Ze zei dat de commissie een verzoek in dit verband heeft ontvangen van Duitsland en Frankrijk. Volgens Bruins heeft zijn Duitse collega Jens Spahn in de vergadering benadrukt beschermingsmiddelen als mondkapjes ter beschikking te willen houden voor artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel. „Een hek om je eigen land zetten en mondkapjes voor eigen gebruik willen houden is geen goed idee. We zullen daar ongetwijfeld verder over spreken", aldus de minister.

Normale prijzen

Frankrijk besloot vrijdagochtend per decreet de prijs van desinfecterende handgels aan banden te leggen. Bruins zei dat het belangrijk is dat de prijzen van gels „normaal" blijven en dat mensen niet gaan hamsteren. Hij zei zich „te oriënteren over eventuele maatregelen".

Volgende week organiseert Brussel een Europese aanbesteding voor beschermingsmiddelen. Volgens EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt) kan de capaciteit worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd. „Maar dat moet wel gecoördineerd worden." De commissie gaat ook kijken of een Europees exportverbod naar landen buiten de EU mogelijk is.