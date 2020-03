Vrijwillig infecteren met coronavirus voor 4000 euro

Wereldprimeur in Rotterdam. Wat vinden bezoekers van de KFC die voor de vegalegenheid is omgetoverd tot een kipvrij restaurant (voor een week)?

‘Veggie is the new black’ staat in dikke kapitalen op de ramen te lezen. Vier stratenmakers komen in hun fluorescerende hesjes naar buiten gesneld. „No chicken here”, schudden ze het Oost-Europese hoofd. Ze willen het ook niet proberen, „we work hard, we need real chicken.” Een voorbijganger leest de spitsvondige reclametekst op het bord (‘Error 404: Chicken not found’) die een glimlach op haar jonge gezicht tovert, zij wil het juist wél proberen. „Ik ben vega, snap je.”

Terugkomertje