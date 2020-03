Voorlopig geen Metro op de stations

Het aantal treinreizigers is sinds deze week behoorlijk afgenomen en vanaf zaterdag rijden treinen via een basisdienstregeling. Dat betekent dat het voor nu niet rendabel en duurzaam is om Metro uit te brengen.

Metro gaat er als krant per maandag 23 maart voor nog onbepaalde tijd tussenuit. Wij zullen ons nu volledig richten op het maken van mooie verhalen voor onze website Metronieuws.nl.

We houden jullie op de hoogte van wanneer wij met onze printeditie weer verschijnen. Blijf ons tot die tijd volgen op onze socialmediakanalen en online.

Als redactie willen wij zeggen: in welke situatie je je ook bevindt, we wensen je heel veel sterkte. En... Let een beetje op jezelf én elkaar.