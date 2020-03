Vliegen naar VS: 'Gaan we wel, gaan we niet?'

Trump had geen tijd om te overleggen met de EU. Zijn besluit over het tijdelijke inreisverbod van Europa naar de Verenigde Staten was een „spoedklus”. Veel reizigers werden getroffen door deze plotselinge beslissing.

Op Schiphol was er donderdagochtend logischerwijs onrust onder reizigers. Vluchten naar de VS vertrokken op dat moment nog gewoon, maar vragen als ‘als we gaan, wanneer kunnen we dan terug?’ en ‘krijgen we ons geld terug bij annulering?’ leefden onder veel reizigers.

Donald Trump heeft donderdagnacht een inreisverbod van Europese landen - met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland - naar de Verenigde Staten aangekondigd. Mensen die de afgelopen twee weken in een van de 26 Europese Schengenlanden zijn geweest mogen vanaf vrijdagnacht de Verenigde Staten niet meer binnen. Het verbod duurt dertig dagen en gaat vannacht in, de maatregel is niet van toepassing op Amerikaanse burgers. Eerder was er onduidelijkheid of vrachtverkeer vanuit Europa naar de VS ook verboden werd, maar dat is niet het geval.

KLM heeft laten weten het netwerk van vluchten naar de VS in de komende veertien dagen zoveel mogelijk in stand te houden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij wil klanten hiermee de kans geven naar huis te reizen. Ze houden hierbij alle ontwikkelingen goed in de gaten houden en staan in direct contact met de gezondheids- en luchtvaartautoriteiten.

Eigenlijk heel rustig

Vader en zoon Bertus (64) en Joost (30) uit Nijmegen staan op het punt naar Philadelphia te vliegen. Hun vlucht vertrekt over anderhalf uur. „Vanochtend toen we het nieuws hoorden, waren er eerst even zenuwen: ‘Gaan we wel, gaan we niet?’ We besloten in ieder geval naar Schiphol te gaan. In de trein nam de nervositeit toe, want we kregen een heleboel berichten binnen. ‘Zou je het wel doen?’ Toen we hier aankwamen, was het eigenlijk heel rustig.”

Bertus en Joost vliegen met American Airlines, heen- en terugreis vallen onder eigen verantwoordelijkheid. „We denken dat het wel goedkomt, anders zouden we niet gaan. Als je je leven door angst laat beheersen, kun je beter in bed blijven liggen. We gaan het meemaken.”

In de war

„Ik werd vanmorgen wakker en had een bericht van mijn ouders: ‘Bel ons terug, pak je spullen en ga naar het vliegveld’”, de Amerikaanse Ellie (21) studeert in Utrecht, maar staat nu op Schiphol om een vlucht naar Los Angeles te pakken. Ze is er samen met vriendin Ella (20), eveneens Amerikaanse, studerend in Amsterdam. Geen van beiden wil naar huis, maar ze weten niet wat de nabije toekomst gaat brengen. „Om het coronavirus zelf maak ik me niet druk, maar ik wil ook niet ergens vast komen te zitten. We zouden hier eigenlijk vier maanden blijven, dat is er nu een geworden. Dat is natuurlijk erg jammer, maar goed, op meer kwetsbare groepen heeft deze situatie veel meer impact.” De studenten hebben de speech van ‘hun’ president natuurlijk gezien. „Hij had geen idee waar hij over sprak, het ging alle kanten op. Eerst stelt hij een verbod in, dat later weer wordt aangepast. ‘Oh hij bedoelde dit’. Het is zo onduidelijk. Iedereen raakt ervan in de war. En dat is nou juist zijn bedoeling.”

In quarantaine

Brabanders Jim en Piet (beide 18) verheugden zich op een vijfdaagse vakantie naar New York, die ze geboekt hadden met TUI. Ze moesten er gisterochtend vroeg bij het zien van het nieuws zelf achter komen dat hun trip gevaar liep. Jim: „Eerst zeiden ze dat we wel konden vliegen en dat ook de terugreis een zekerheid was. Het probleem was alleen of we het land überhaupt in kunnen. We staan hier nu in de rij voor KLM om informatie in te winnen.” Na meer dan een uur gewacht te hebben, besloten de vrienden de aftocht te blazen. „We hebben een paar stewardessen gesproken die zeiden dat ze in de VS het vliegtuig niet mochten verlaten. Niemand kon ons vertellen wat er zou gebeuren als we eenmaal daar zouden zijn, dus hebben we besloten niet te gaan. Je wilt niet het risico lopen dat je daar twee, of misschien wel vier weken vastzit. We hopen dat de gemaakte kosten vergoed worden, daar gaan we wel vanuit.”