Vier doden in woning Etten-Leur na mogelijk misdrijf

In een woning in Etten-Leur in Noord-Brabant zijn zaterdagavond vier dode mensen gevonden. Uit politieonderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van een misdrijf. De vier doden zijn vermoedelijk de bewoners, liet de politie weten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. De politie was om 18.10 uur in de woning gaan kijken. „Dat was direct nadat er bij ons een melding was binnengekomen", aldus een politiewoordvoerster.

'Afschuwelijk nieuws'

Zij kon nog niet zeggen hoe lang het onderzoek in en rond de woning gaat duren en wanneer er iets kan worden bekendgemaakt over de doodsoorzaak. „Het onderzoek is in volle gang", meldde ze. Onder meer de forensische opsporing is aanwezig.

Burgemeester Miranda de Vries van de gemeente Etten-Leur sprak op Twitter van "afschuwelijk nieuws". „Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden."