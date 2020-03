'Verwijzing naar islam op wapen Gökmen T.'

Sinds zaterdag is al het openbaar vervoer in Luxemburg gratis. Dat klinkt misschien als iets wat we in Nederland ook zouden willen. Maar dat lijkt nog ver weg.

„Simpelweg instappen en meerijden", zei minister van Mobiliteit, François Bausch, bij de start van het gratis OV afgelopen zaterdag. Dit zou dé oplossing moeten zijn voor het fileprobleem in het land. Luxemburg is al jaren een van de landen met de meeste filevorming ter wereld.

Volgens openbaar vervoer-deskundige Wijnand Veeneman van de TU Delft is het een logische stap voor Luxemburg. „In Luxemburg is het openbaar vervoer niet zo populair. Het is een typisch autoland. Dat heeft deels te maken met de kwaliteit van de infrastructuur en de afstanden in het land. Dit is een redelijk wanhopige maatregel.”