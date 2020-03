Vertalen anno 2020, is een vertaalbureau nog wel nodig?

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om zaken te doen in het buitenland. Er komt veel bij kijken wanneer je kiest voor deze ingrijpende stap. Het vertalen van je documenten, webpagina’s en promotiemateriaal is één van de belangrijkste onderdelen, maar heb je hier eigenlijk nog wel een vertaalbureau voor nodig?

Vertaalsoftware wordt steeds intelligenter, kijk bijvoorbeeld naar de bekende software van Google: Google Translate. Google Translate heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en steeds meer ondernemers kiezen ervoor om documenten met behulp van deze vertaalsoftware te vertalen. Maar wist je dat een kleine fout snel gemaakt is en dit grote gevolgen kan hebben voor je onderneming? Denk aan imagoschade, juridische conflicten of een verkeerde interpretatie van tekst.

Bekijk de belangrijkste redenen waarom het verstandig is om niet zelf aan de slag te gaan met vertaalsoftware, maar juist te kiezen voor een ervaren vertaalbureau.

Nuance, een klein verschil met een grote impact

Nuance is één van de belangrijkste redenen om te kiezen voor een ervaren vertaalbureau. Automatische vertaalsoftware, zoals Google Translate, kan namelijk nog geen onderscheid maken in nuance. Google is bezig met het doorvoeren van kunstmatige intelligentie, maar is nog niet zover dat men al daadwerkelijk een klein verschil kan onderscheiden. Ook is de software nog lang niet optimaal ontwikkeld voor alle talen.

Een klein verschil in de opvatting kan een grote impact hebben op het doel van de teksten. Een verkeerde interpretatie staat niet alleen heel slordig en onprofessioneel, maar kan ook imagoschade opleveren voor grote organisaties.

De impact van het begrijpen van de cultuur

Een vertaalbureau heeft ervaren native speakers in dienst. Deze vertalers kunnen niet alleen je teksten foutloos vertalen, maar hebben ook nog eens kennis van de cultuur. Er zit namelijk verschil in de benadering van Belgen, Duitsers, Nederlanders of andere culturen.

Ook inhoudelijke experts zijn belangrijk voor verschillende type documenten. Denk hierbij aan juridische vertalingen, waarbij het belangrijk is dat de vertaler inhoudelijk weet waar het exact over gaat. Maar ook technische documenten waarbij een kleine fout verstrekkende gevolgen kan hebben.

Ga mee met de ontwikkelingen online

Tegenwoordig is de vindbaarheid van je online teksten belangrijker dan ooit. Kies je voor een ervaren vertaalbureau dan wordt de zoekmachine-optimalisatie meegenomen in het vertaalproces. Een betere opbouw, gecombineerd met het juiste gebruik van de zoekterm, maakt een wereld van verschil in de effectiviteit van je teksten.

Dus, kies jij voor effectiviteit, kwaliteit en betrouwbaarheid of toch liever voor de goedkoopste oplossing?

