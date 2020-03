Verrassende verjaardagswens 94-jarige oma gaat viral.

Thuiskomen en zien dat de woning door dieven overhoop is gehaald. Voor veel mensen is het de ergste nachtmerrie. Helaas is de kans dat dit iemand overkomt behoorlijk groot. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat een derde (30%) van de senioren in hun leven te maken heeft gehad met één of meerdere inbraken of een poging daartoe.

Bij 27 procent van deze gevallen waren de slachtoffers thuis op het moment van de inbraak. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: „Inbraak is een enorme inbreuk op de privacy en het veiligheidsgevoel.

Criminelen ontwikkelen steeds nieuwe manieren om een huis binnen te dringen. Daarom is het goed dat ook senioren bij de tijd blijven en dat er aandacht blijft voor nieuwe inbraakmethoden."