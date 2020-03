Vaker brand in megastallen dan in reguliere stallen

Sinds 2012 zijn bij stalbranden in Nederland één miljoen dieren omgekomen. Dit komt doordat megastallen veel vaker afbranden dan reguliere stallen. Hierdoor is het aantal stalbranden de afgelopen acht jaar fors toegenomen.

Dit blijkt uit onderzoek van Investico. Het Platform voor onderzoeksjournalistiek komt tot deze conclusies op basis van een overzicht van alle stalbranden sinds 2012.

In vlammen op

Vooral de afgelopen jaren steeg het aantal verbrandingsdoden explosief. Eén op de 32 megastallen voor kippen of varkens gingen de afgelopen drie jaar in vlammen op. Bij gewone stallen was dat 'slechts' één op de 323.

Megavarkensstallen (meer dan 7500 vleesvarkens) werden ruim zeven keer vaker getroffen door een dodelijke brand dan gewone stallen. Bij megakippenstallen (220.000 vleeskuikens of meer) is dat zelfs zelfs ruim twaalf keer zo vaak. Hierdoor kwamen de afgelopen vier jaar ruim drie keer zoveel kippen, varkens en runderen om het leven als in de vier jaar daarvoor.

Kortsluiting

De oorzaak ligt volgens Investico bij de brandveiligheidseisen voor megastallen. Toezicht en voorschriften voor brandwerende bouwmaterialen bij megastallen lijken achter te blijven. In 2012 stelde de overheid de commissie Brandveilige Veestallen in, met als doel het aantal branden fors te verminderen.

Volgens die commissie, waarin naast de overheid ook agrarische belangenvereniging LTO, de Dierenbescherming, Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars zitten, waren er afgelopen jaar 41 stalbranden. Dat is een daling ten opzichte van 2018, maar wel bijna een verdubbeling ten opzichte van 2012.

Boerenorganisaties stellen dat het vooral knaagdieren zijn die deze stalbranden veroorzaken. Deze dieren knagen kabels door en zouden zo voor kortsluiting zorgen. Maar dit is volgens verzekeraar Achmea (Interpolis) echter nooit aangetoond.