Tweede Kamer sluit deuren, besmettingen in Groningen

Eerder op woensdag liet de baas van Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, weten de uitbraak van het coronavirus te bestempelen als pandemie.

In navolging daarvan heeft inmiddels ook de Tweede Kamer laten weten maatregelen door te voeren om verdere uitbraak van het virus te voorkomen. Het orgaan sluit vanaf vrijdag haar deuren voor bezoekers. Het Kamerbestuur hoopt op deze manier te helpen tegen het oprukken van het virus.

Het besluit viel het Kamerbestuur, het zogeheten presidium, zwaar, zegt voorzitter Khadija Arib. Zo'n ingrijpende maatregel neemt de Kamer niet zomaar, want 'de Kamer is een open huis. Dat hoort bij een parlementaire democratie als de onze'. Maar het Kamerwerk moet wel kunnen doorgaan, en dat kan in het geding komen als Kamerleden of medewerkers besmet raken en ziek worden.

Honderden bezoekers

De Kamer ontvangt dagelijks honderden bezoekers, vooral jongeren. Vanaf vrijdag zijn alleen journalisten nog welkom op de publieke tribune. Mensen die door de Kamer zijn uitgenodigd om wat te komen vertellen of om een debat bij te wonen, worden nog wel ontvangen. Mits zij niet uit Noord-Brabant of andere risicogebieden komen en hoesten of koortsig of verkouden zijn. Wie de Kamer bijvoorbeeld een petitie wil komen aanbieden, mag dat alleen als het presidium oordeelt dat het gevaar op besmetting meevalt.

De Kamer gaat af op de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD, schrijft Arib aan de Kamerleden. Eerder troffen het Europees Parlement en de parlementen van onder meer Duitsland, Oostenrijk, Italië en Polen soortgelijke maatregelen.

Groningers besmet

In Groningen zijn twee inwoners besmet met het coronavirus. Dat meldt de GGD Groningen. Het zijn de eerste twee besmettingen in deze provincie. Het gaat om een 21-jarige studente uit de stad Groningen die in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië is geweest. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Groningen maakte de studente geen deel uit van de studentenorganisatie Vindicat die begin maart naar Italië ging om te skiën. 'Er is geen relatie', aldus de zegsman.

Ook bij een 62-jarige vrouw in Nieuwe-Pekela is het virus geconstateerd. GGD Groningen onderzoekt wat de bron is van de besmettingen en met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

In alle provincies is nu het coronavirus geconstateerd. Volgens een kaartje van het RIVM was Groningen de enige provincie die tot nu toe nog vrij was van het virus. Friesland meldde dinsdag de eerste besmettingen.

Scholen blijven dicht

In navolging van de snelle verspreiding van het virus blijven scholen en kinderdagverblijven in het Duitse Kreis (regio) Heinsberg, net over de Limburgse grens tussen Schinveld en Roermond, nog zeker een week dicht. Wellicht zelfs tot de paasvakantie.

Dat is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maakte bestuurder Stephan Pusch van de regio Heinsberg woensdagmiddag bekend. Pusch zei verder dat in de regio Heinsberg inmiddels 443 mensen besmet zijn met het virus. Negen van hen liggen in ziekenhuizen in Heinsberg, Erkelenz en Geilenkirchen, van wie twee op de intensive care. Woensdag stierf in het ziekenhuis in Heinsberg opnieuw een man (73) aan het virus, de tweede coronadode in deze regio in korte tijd en de derde in heel Duitsland.

Bloedbank

Ook bij de bloedbank maken ze zich zorgen. Sinds het nieuwe coronavirus rondwaart, verschijnen er bij de bloedbank steeds minder donors om bloed te geven. Dat meldt Sanquin Bloedbank, die vreest dat er een tekort aan bloed ontstaat.

De bloedbank heeft normaal een voorraad bloed voor zeven dagen in huis om de ziekenhuizen te kunnen bedienen. Voor de twee meest voorkomende bloedgroepen is de voorraad bloed afgelopen week inmiddels gehalveerd en is er nu nog maar genoeg voor drieënhalve dag, zegt een woordvoerder van Sanquin.

„Dankzij ons uitgekiende systeem zijn we heel goed in staat om ziekenhuizen precies te voorzien van wat ze nodig hebben aan bloedproducten. Veel donors nemen nu het zekere voor het onzekere en blijven thuis", aldus een woordvoerder van Sanquin. „De voorraad is nog niet op, maar het moet zo niet doorgaan. We zetten alle zeilen bij."