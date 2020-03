Tweede bewoner verpleeghuis Sittard overleden door corona

De conferentie over hoe zaken te doen nu het coronavirus heerst, is afgelast vanwege het coronavirus. Vrijdag zouden er in onder anderen New York en Washington een bijeenkomsten zijn over het virus.

De Raad voor Buitenlandse Relaties heeft besloten vanwege de verspreiding van het virus de bijeenkomst van 3 april af te gelasten, meldt Japanese Times. Het is één van de vele evenementen in het land dat is afgelast. Onder andere festivals Coachella en South by South West werden ook al uitgesteld of afgelast vanwege het virus. Ook de autoshow van The Greater New York Automobile Dealers Association werd afgelast.

De jaarlijkse videogameconferentie E3 in Los Angeles is ook geannuleerd vanwege angst om het nieuwe coronavirus. Dat meldt het medium Ars Technica op basis van bronnen binnen de organisatie.