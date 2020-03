Turkije en Rusland om tafel over Syrië

De Turkse president Erdogan gaat donderdag naar Rusland voor overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ze gaan praten over de oplopende spanning in Syrië, waar vorige week tientallen Turkse militairen zijn omgekomen.

De situatie in Idlib, dat grenst aan Turkije, is de afgelopen dagen steeds verder geëscaleerd. Het gebied is het laatste bolwerk van rebellen die vechten tegen het regime van de Syrische leider Bashar al-Assad. Zijn regeringsleger probeert met militaire steun van Rusland de provincie te heroveren.

Andere belangen

Turkije onderhoudt nauwe banden met Rusland, maar heeft andere belangen in Syrië. Ankara steunt rebellen in Idlib en is zelf ook betrokken geraakt bij de strijd. Meer dan 30 Turkse militairen kwamen vorige week om het leven bij een luchtaanval. Ankara voerde vervolgens aanvallen uit op doelen van het Syrische regime.

Het offensief in Idlib heeft ook geleid tot een enorme vluchtelingenstroom richting de grens met Turkije. Dat land vangt al 3,6 miljoen ontheemde Syriërs op en laat nu vluchtelingen door naar Europa.

Migranten omgekomen

Zeker twee migranten zijn om het leven gekomen bij pogingen vanuit Turkije Europa te bereiken. Het gaat voor zover bekend om de eerste doden sinds Turkije vorige week duidelijk maakte geen vluchtelingen meer te zullen tegenhouden op die route.

De Griekse autoriteiten zeggen dat sinds zondagochtend zo'n duizend migranten zijn aangekomen op de Griekse eilanden. Meer dan 10.000 asielzoekers zouden al hebben geprobeerd de landsgrens tussen Turkije en Griekenland over te steken. Dat leidde tot chaotische toestanden.

Verwondingen

Turkse bronnen zeggen dat een Syriër is omgekomen aan verwondingen die hij opliep aan de grens. Er zou ook een kind zijn overleden toen een boot kapseisde bij het Griekse eiland Lesbos. Dat vaartuig is volgens de Griekse kustwacht geëscorteerd door een Turks schip. Tientallen andere opvarenden konden wel worden gered.

Erdogan zegt dat hem van meerdere kanten is gevraagd „de poorten te sluiten", maar dat is volgens hem niet aan de orde. „Ik vertelde ze dat het gedaan is. Achter de rug. De poorten staan nu open", zei de Turkse leider, wiens land al zo'n 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. „Nu moeten jullie een deel van de last dragen."

EU op de hoogte

De voorzitters van de Europese Commissie en het Europees Parlement gaan zich dinsdag persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie bij de grens tussen Turkije en Griekenland. Ursula von der Leyen en David Sassoli sluiten aan bij het bezoek dat de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis zondag aankondigden.

Mitsotakis ziet de komst van het drietal als „een belangrijke steunverklaring op een moment dat Griekenland de EU-grenzen succesvol verdedigt".

Afspraken uit 2016

EU-president Charles Michel beschouwt het bezoek als „steun voor de Griekse inspanningen om de Europese grenzen te beschermen". De EU is volgens hem volop bezig Ankara ervan te overtuigen zich aan de afspraken uit 2016 te houden. Beide partijen spraken toen af dat Turkije mensen tegenhoudt aan de grens in ruil voor financiële steun van Europa voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

Premier Mark Rutte sprak zondag telefonisch met Von der Leyen. Hij liet weten dat beiden op één lijn zitten wat betreft „maatregelen om de grens tussen Turkije en Griekenland te versterken".

Geen paspoorten

Griekenland accepteert als maatregel een maand lang geen nieuwe asielaanvragen. Het roept bovendien de noodsituatie uit bij de grenzen. Mitsotakis kondigde dat zondag via Twitter aan.

„Probeer niet om Griekenland binnen te komen, je zult worden teruggestuurd", was de boodschap die Mitsotakis via Twitter de wereld in stuurde na een bijeenkomst van zijn veiligheidskabinet.