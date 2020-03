Trump kondigt noodtoestand af en maakt 50 miljard dollar vrij

Dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat vanwege het coronavirus, werd vrijdagochtend al bekend. Nu is er ook een streep gezet door de volgende twee races in Bahrein en Vietnam.

In een statement zegt de Formule 1 dat de organisaties van de Grands Prix van Bahrein en Vietnam in goed overleg met de lokale autoriteiten hebben besloten de tweede en derde race van het jaar tot nader order uit te stellen. „Het besluit is genomen om de gezondheid van alle betrokken partijen te waarborgen nu het coronavirus om zich heen grijpt."

Eerder al werd de GP van China geschrapt. De eerste race die nu op de kalender staat, is op 3 mei op het circuit van Zandvoort. Over het doorgaan van de Grote Prijs van Nederland heeft de organisatie van de Formule 1 nog geen uitlatingen gedaan. „Er wordt regelmatig gekeken of die datum nog haalbaar is", laat de organisatie weten.