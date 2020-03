Tot 3 april geen toeschouwers bij Italiaanse sport

Bij sportevenementen in Italië mogen tot 3 april geen toeschouwers komen.

De Italiaanse regering heeft dit woensdag, min of meer als verwacht, besloten in verband met de uitbraak van het nieuwe coronavirus in het noorden van het land. Premier Giuseppe Conte heeft dit in een videoboodschap laten weten.

Het verbod geldt in elk geval voor wedstrijden die in stadions (of zalen) worden afgewerkt. Organisatoren moeten er bovendien op toezien of de deelnemende sporters en begeleiders wel in goede gezondheid verkeren.

Over de grote wielerwedstrijden die de komende weken op het programma staan is geen duidelijke uitspraak gedaan, al hebben meerdere ploegen zich hiervoor al teruggetrokken. De kans bestaat dat ze worden afgelast.

Boven de 100

In de Serie A, de belangrijkste voetbalcompetitie van het land, werden de afgelopen weken al wedstrijden zonder publiek gespeeld dan wel uitgesteld. Ook werden internationale toernooien in diverse sporten afgelast. De nieuwe maatregelen gelden ook voor wedstrijden in de Champions League en Europa League.

Het dodental als gevolg van het virus is in Italië inmiddels tot boven de 100 gestegen. De regering besloot ook al alle scholen en universiteiten in het hele land tot half maart gesloten te houden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.