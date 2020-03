Toch een vorm van sociaal contact met deze apps

Het zijn moeilijke tijden. De coronapandemie kost elke dag opnieuw mensen het leven en steeds meer mensen raken besmet. Sociale isolatie is het minste wat wij als samenleving kunnen doen om nieuwe besmettingen tegen te gaan.

Ben je gezond, dan ligt vooral het gevaar van verveling op de loer. Want een avondje dansen, een biertje in de kroeg, of ergens een hapje eten zit er voorlopig niet in. Daarom hebben wij een aantal apps voor je op een rij gezet, waarbij je je in ieder geval virtueel weer even onder de mensen kan begeven.

1. HouseParty

Via deze app kun je videochatten met vrienden, familie en collega’s en een livestream starten waarmee je een virtueel huisfeestje kunt organiseren. Aan een ‘party’ kunnen maximaal acht gebruikers deelnemen. Je begint een nieuwe ‘party’ door een link te sturen naar vrienden via sms, Facebook Messenger of WhatsApp. Ook vrienden van vrienden kunnen ‘langskomen’ als ze jouw gebruikersnaam weten. Als je de melding ‘stranger danger’ aan laat staan, kun je dus zomaar een onbekende op je feestje verwachten. Iets wat in het echte leven ook weleens kan gebeuren.

2. Draw Something

Teken jij graag? Dan is deze app iets voor jou. Samen met een vriend of vriendin maak je om de beurt een tekening, waarna je tegenspeler moet raden wat jouw creatie moet voorstellen.

3. Pictoword

Als jij goed bent in rebussen, download dan als de wiedeweerga de app Pictoword. Met deze app ga je samen met je vrienden de uitdaging aan om als eerste een rebus en andere raadopdrachten op te lossen.

4. Netflix Party

Netflix ken je waarschijnlijk wel, maar de streamingdienst waar je de hele dag door films en series kunt kijken, heeft ook een app ontwikkelt waarmee je tijdens het kijken kunt chatten met je vrienden. Zo is het net alsof je samen op de bank een film aan het kijken bent, terwijl je ondertussen aan het klagen bent over hoe slecht de film is.

5. Airtime

Airtime is een sociaal streamingsplatform waarbij je met meerder vrienden tegelijk naar dezelfde video’s kunt kijken en dezelfde muziek kunt beluisteren. Dat alles is mogelijk terwijl je met elkaar aan het videochatten bent; je kunt elkaar dus zien en horen. Het videochatten is mogelijk met tien mensen tegelijkertijd. Waar wacht je nog op? Installeren maar!

6. Kahoot

Met deze app kun je aan het quizzen slaan met vrienden en familie. Hou jij van film, dan kunde vrienden uitnodigen en filmvragen voorleggen. Als je de snelste bent en de meeste juiste antwoorden weet, dan ben jij misschien wel de nieuwe Kahootkoning(in).

7. Happening

Raak jij snel verveeld? Dan is deze app wellicht iets voor jou. Met de app Happening zijn de opties namelijk eindeloos. Zo zijn er verschillende opties waar je uit kunt kiezen. Bijvoorbeeld Photo Hunt: een wedstrijd met foto-opdrachten voor jou en je vrienden, Sketchy: een online variant van pictionary, of Betrayal: een Risk-achtig spel. Keuze genoeg en voor ieder wat wils dus.