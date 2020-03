Tientallen miljarden per kwartaal voor bedrijven in problemen

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft laten weten dat bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, aanspraak maken op 4000 euro van het kabinet.

Onder meer de horeca en cultuursector kunnen daar aanspraak op maken. De tegemoetkoming is onderdeel van een noodpakket voor de economie dat het kabinet dinsdag heeft gepresenteerd. Volgens minister Wopke Hoekstra (Financiën) zal het steunpakket het kabinet zeker 10 tot 20 miljard euro per kwartaal kosten.

Het kabinet zal op kort termijn met een lijst komen van bedrijven die voor deze regeling in aanmerking komen. Ook zzp’ers die door de coronacrisis zonder werk zitten, kunnen aansprak maken op financiële hulp van de overheid. „Zij zijn op de arbeidsmarkt de frontlinie in het geval van zwaar weer”, zei minister Koolmees (Sociale Zaken)

Het noodpakket omvat onder meer maatregelen die bedrijven lucht moeten geven om de uitbraak van het coronavirus te doorstaan. Het gaat om maatregelen voor de korte termijn, zoals uitstel van de belastingafdracht, en steunmaatregelen voor de langere termijn. Bedrijven die in ernstige problemen komen doordat ze bijvoorbeeld nauwelijks klanten en/of personeel meer hebben, kunnen aankloppen bij een "noodloket", zegt Wiebes.

Nieuwe cijfers

Het coronavirus heeft tot en met dinsdagmiddag 43 levens geëist in Nederland. In een dag tijd zijn 19 mensen overleden aan het virus, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal ziekenhuisopnamen sinds het begin van de uitbraak is toegenomen tot 314. In totaal zijn 1705 Nederlanders positief getest op het virus. De patiënten die zijn overleden, waren tussen de 63 en 94 jaar.

Reizigers

Op dit moment bevinden zich er nog 1500 Nederlanders in het buitenland. ANWB Reizen is druk bezig om die reizigers weer naar Nederland te krijgen. De reizigers zitten onder meer in landen als IJsland, Spanje, Vietnam en Costa Rica maar ook diverse landen binnen Europa, die als autobestemming populair zijn.

De reden voor deze beslissing is ingegeven door de vele reisverboden die zijn ingesteld vanwege het coronavirus en landsgrenzen en luchthavens die al zijn gesloten of op het punt staan om te sluiten. Het terughalen van de luchtreizigers is volgens de ANWB een complexe logistieke operatie, die met luchtvaartmaatschappijen wordt uitgevoerd. Dit gebeurt met de hulp van lokale agenten in het buitenland.

De luchthavens Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport vervoeren de helft minder passagiers dan normaal vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ze bereiden zich voor op een verdere daling van het aantal passagiers. Dat laten de luchthavens dinsdag weten in een gezamenlijke verklaring.

Hamsteren

Het lijkt erop dat aan de oproep van de premier om niet meer te hamsteren, nog geen gehoor werd gegeven. ‘Het is ongelooflijk niet sociaal’ om nu spullen in te slaan, zei Rutte. Toch bleven consumenten massaal hamsteren in supermarkten.

Volgens een woordvoerder worden gemiddelde supermarkten zeker twee keer zo vaak bevoorraad als normaal. „De rust keert, tegen sommige eerder geuite verwachtingen in, nog niet terug. Dat gaat allicht nog een paar dagen kosten", zegt een CBL-woordvoerder.

De grootste uitdaging voor supermarkten blijft volgens het CBL om de geëxplodeerde verkoop bij te benen qua logistiek. Een recente rondgang bij de leden van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) maakt duidelijk dat de productie in de fabrieken op normaal peil is en dat fabrikanten alles in het werk stellen om de continuïteit van de productie en levering op peil te houden. Mede doordat de overheid de voedselketen als cruciaal heeft aangemerkt, kunnen medewerkers in de fabrieken aan het werk blijven om de sector draaiende te houden.

Zorg

Tegen het op grote schaal inslaan van medicijnen zijn maatregelen getroffen. Mensen die medicijnen gebruiken, kunnen de gebruikelijke hoeveelheden meekrijgen, maar ze mogen niet extra bijbestellen. Apotheken, drogisterijen, groothandels en de overheid hebben afspraken gemaakt om te voorkomen dat mensen aan het hamsteren slaan. Ook de verkoop van paracetamol wordt aan banden gelegd, zodat het voor iedereen beschikbaar blijft.

De uitbraak van het coronavirus heeft vooralsnog niet geleid tot een tekort aan geneesmiddelen, aldus het CBG. „Het is echter niet uit te sluiten dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan als het handelsverkeer met China en India langere tijd wordt belemmerd." In die landen wordt veel medicatie geproduceerd.

Mooi om te zien is dat inmiddels meer dan 7000 mensen met een zorgachtergrond zich hebben aangemeld om te helpen in ‘de strijd tegen het coronavirus’, zoals beroepsorganisatie NU'91 het verwoordt. De organisatie van verpleegkundigen en verzorgenden is een coördinatiepunt begonnen. Daar kunnen bijvoorbeeld gepensioneerde zorgprofessionals, studenten en mensen met een achtergrond in de zorg die ander werk doen, maar nu een bijdrage willen leveren aan de zorg, zich registreren. Aanmelden kan op de site nu91coronadossier.nl.

Ook de telefonische hulppijn van het Rode Kruis stond roodgloeiend. De hulppijn werd maandag geopend en is inmiddels zo’n 3000 keer gebeld. „Mensen delen vooral hun gezondheidsklachten en zorgen over of ze wel of niet thuis moeten blijven, maar stellen ook vragen over onlineboodschappen bestellen", aldus het Rode Kruis.

Thuisonderwijs

Op de scholen door heel het land is een inventieve manier gevonden om om te gaan met het thuisonderwijs. Op de tweede dag dat scholen in het basis- en voortgezet onderwijs noodgedwongen dicht zijn, blijken leraren en leerlingen vindingrijk in het bedenken van oplossingen.

Onderwijs op afstand, zoals online, via skype of telefonisch krijgt steeds meer vorm. Op veel scholen wordt gewerkt met online-leerprogramma's zoals Gynzy en Taalblobs.

De schoolexamens voor middelbare scholieren kunnen de komende tijd doorgaan, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moeten alle leerlingen die meedoen en docenten die toezicht houden volledig klachtenvrij zijn. Dat laat het ministerie van Onderwijs weten.

Tweede Kamer

De GGD liet dinsdag weten dat patiënten met luchtwegklachten die kunnen duiden op besmetting met het nieuwe coronavirus, alleen nog worden getest als ziekenhuisopname dreigt. Dat melden bronnen aan het AD. Alleen patiënten van boven de zeventig jaar of met andere medische klachten mogen nog worden getest. Voorwaarde is wel dat ze minstens 38 graden koorts hebben en hoesten of benauwd zijn.

Woensdag zullen de fracties in de Tweede Kamer bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen van het coronavirus. Behalve de minister-president en minister Bruno Bruins (Medische Zorg), komen minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn collega's Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) naar de Kamer.

Tijdens een briefing in de ochtend zullen Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM en Diederik Gommers, anesthesioloog-intensivist in het Erasmus MC en voorzitter Nederlandse vereniging voor intensive care de laatste stand van zaken doorgeven en vragen beantwoorden.