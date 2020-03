Thuiswerken kun je leren

Nederlanders moeten de komende tijd zoveel mogelijk thuis werken. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

„Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en/of de werktijden te spreiden”, zo stelde minister Bruno Bruins donderdagmiddag in het gezelschap van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie, die heel Nederland aan de buis kluisterde. Thuiswerken? Makkelijker gezegd dan gedaan, want met je bed, tijdschriftjes en Netflix-account binnen handbereik is de beginnende thuiswerker toch snel afgeleid.

In de badjas

De 24-jarige Sien kan daarover meepraten. Ze is aan het afstuderen en werkt daarnaast als freelancer voor een vrouwenblad en een festivalwebsite. „Door m'n werk als freelancer ben ik het gewend om niet vanuit een kantoor te werken. Ik dwing mezelf normaal gesproken tot koffietentjes, omdat ik mij thuis aan m'n bureautje totaal niet kan concentreren”, vertelt ze. Toch zal ook zij er de komende tijd aan moeten geloven: de koffietentjes zijn geen optie meer. „Ik ben namelijk hartpatiënt en m'n weerstand is daardoor iets minder dan een gemiddelde jonge, fitte twintiger.” De eerste, echte thuiswerkdag heeft Sien inmiddels achter de rug, maar die liep uit op een ‘complete mislukking’. „Ik loop nog steeds rond in mijn badjas en heb een fotoboekje gemaakt van mijn vakantiefoto's afgelopen zomer”, blikt ze terug. Maar Sien wil benadrukken dat ze absoluut niet zit te niksen tijdens zo’n thuiswerkdag. „Ik heb van alles gedaan, alleen mijn werkgerelateerde taken niet!”

Ook de 25-jarige content marketeer Sander worstelt met het thuiswerken. Het kantoor waar hij voor werkt is tot 31 maart gesloten. Tijdens het werken door doet hij een wasje, geeft zichzelf een scheerbeurt, speelt wat gitaar, bereidt een uitgebreide lunch en neemt net wat vaker een rookpauze. „In de tussentijd zit ik dus wel de hele tijd achter m’n computer, maar dan ben ik ook vaak andere dingen aan het doen. De sociale druk die je op kantoor hebt, valt gewoon helemaal weg”, vertelt hij. Aan het einde van de dag voelt hij zich toch wat schuldig. „Dan vraag ik me af wat ik nou eigenlijk gedaan heb”, geeft hij toe. „Maar zolang ik mijn planning en doelen haal, voelt het niet alsof ik minder werk lever. Bij ons gaat het allemaal om het resultaat en zolang ik dat behaal, is er niet veel aan de hand.” Zolang het kan, gaat hij proberen buiten de deur te werken in cafés. „Als die open blijven natuurlijk, zo niet moet ik iets anders gaan bedenken.”

„Ik ben gewend veel te schakelen op het werk. Thuis is dat veel minder dus raak ik snel verveeld”, zegt ook de 41-jarige Simone. Ze werkt als coördinerend administratief medewerker voor de Rijksoverheid. Ook daar is het advies: werk zoveel mogelijk thuis. De administratieve taken van Simone kan ze prima vanuit huis uitvoeren. Maar het beantwoorden van vragen en ook overleg plegen, blijkt een stuk lastiger. „Voor mijn eigen concentratieboog heb ik die afwisseling nodig. Ik merk dat ik daardoor thuis sneller afgeleid ben. Ik ga vaker op social media, doe een wasje, rommel wat in huis, pak sneller even wat te eten, doe een boodschapje, kijk af en toe iets tussendoor. Of ik open 3x dezelfde mail zonder iets te doen.”

Normale werktijden

Fokke Kooistra, productiviteitsexpert en directeur van trainingsbureau Think Productive, herkent de problemen waar deze thuiswerk-beginners tegenaan lopen.

Maar geen nood: thuiswerken kun je leren. „Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk je normale werktijden aanhoudt”, zegt Kooistra. Het is volgens hem dus niet de bedoeling om lekker lang in bed te blijven liggen. „Sta op je gebruikelijke tijdstip op en lunch ook om dezelfde tijd. Doe ook, zeker als beginnend thuiswerker, gewone werkkleren aan. Dus niet in je badjas of trainingsbroek gaan zitten werken.”

Daarnaast is het volgens Kooistra belangrijk om één vaste werkplek in huis aan te wijzen. „Er moet mentaal een knop om om je gedrag en gewoontes aan te passen. Thuis is normaal de plek waar je ontspant en lekker rond drentelt. De setting in je huis is heel anders dan de setting op je werk”, vertelt hij. Door één tafel of bureau als werkplek te kiezen, kan je ervoor zorgen dat je een betere focus op je werk kan houden. „Het werkt niet om eerst een uurtje met de laptop op de bank te zitten en dan weer naar de eettafel te verplaatsen.”

Volgens Kooistra kan thuiswerken vooral voor meer extraverte mensen en mensen in creatieve beroepen lastig zijn. „Voor hen is het belangrijk om toch de communicatie met collega’s even op te zoeken gedurende de dag”, stelt hij. De productiviteitsexpert adviseert sowieso iedereen om tijdens het thuiswerken altijd ‘s ochtends even in te checken bij een collega. Dit kan met tools als Slack of Facetime. „Door even een collega te zien of spreken, raak je al in die werkmodus. Bespreek wat je die dag gaat doen. Door dat uit te spreken ga je een mentale verplichting aan met jezelf en met de ander. Dat is een goede stok achter de deur.” Met deze tips zou het thuiswerken al soepeler moeten verlopen, denkt Kooistra. „Maar let op je eigen gedrag en probeer daar eerlijk op te reflecteren.”