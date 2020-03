'Thuiswerken door corona beïnvloedt psychische gezondheid'

Massaal thuiswerken als maatregel in de strijd tegen het coronavirus zorgt voor onzekerheid en angst en gaat ten koste van de psychische gezondheid van het personeel. Dat stellen de arbodiensten ArboNed en Arbo Unie. Zij wijzen daarnaast op de economische gevolgen van de pandemie waardoor mensen bang zijn om hun baan te verliezen.

Thuiswerken is voor veruit de meeste werkenden in Nederland enorm wennen, stelt ArboNed-psycholoog Jan Machek. Naast alle gezondheidsklachten door het coronavirus, nek- en schouderklachten, vloeit nu ook de grens tussen privé en werk in elkaar over. Daardoor kan geen psychologische afstand worden genomen van werk en verliest privé de functie van rust en herstel.

Geneigd meer te werken

Daarnaast maken mensen extra uren, zegt Machek. „Als je thuis de laptop om 17.00 uur dichtklapt, is er niemand die heeft gezien dat je werkelijk een volle dag hebt gewerkt. Je wil niet gezien worden als iemand die er de kantjes vanaf loopt, dus zien we dat mensen geneigd zijn meer uren te werken." Arbo Unie merkt daarnaast op dan in sommige sectoren juist nu harder moet worden gewerkt.

Te veel bezig zijn met je werk is problematisch, vindt Machek. Het hoofd blijft alert en het lijf blijft stresshormonen produceren. Dat kan de nachtrust verstoren. Vooral omdat werknemers al voor een extra uitdaging staan om een nieuwe balans in hun werk te vinden, nu leuke elementen zoals sociale steun weg zijn gevallen. Arbo Unie benadrukt dat dagelijks contact met collega's belangrijk is voor de mens, die een sociaal wezen is.

Grenzen trekken

Het advies van ArboNed aan de werkenden: „Trek scherp de grens. Niet alleen wanneer je werkt, maar ook wáár je werkt." Het is dus geen goed idee om in je slaapkamer te werken, vindt de arbodienstverlener. Na verloop van tijd ervaar je de werkstress elke keer als je de slaapkamer binnenkomt.

Leidinggevenden moeten op hun beurt de vinger aan de pols houden bij werknemers, vinden de organisaties. Werkgevers kunnen in deze lastige tijden houvast en steun bieden en daarmee gevoelens van angst reduceren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbrengen van structuur en delen van relevante informatie.