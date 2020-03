Telefonische hulp bij thuisisolatie door Rode Kruis

Het Rode Kruis begint een hulplijn voor mensen die in quarantaine of thuisisolatie zitten in verband met het coronavirus. Wie hulp kan gebruiken, kan vanaf 9.00 uur maandagochtend bellen met 070-4455888.

„We bieden een luisterend oor, geven advies en kijken samen of mensen praktische problemen kunnen oplossen met hun eigen sociale netwerk. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kijken we of wij met onze getrainde vrijwilligers of ons burgerhulpnetwerk Rode Kruis Ready2Help kunnen bijdragen, of wellicht moeten doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties", aldus het Rode Kruis.

Het kabinet heeft verregaande maatregelen genomen om het besmettelijke coronavirus in te dammen. Tot 6 april sluiten onder meer alle horecagelegenheden, scholen en sportclubs. Het virus heeft in Nederland aan twintig mensen het leven gekost. Meer dan 1100 raakten besmet.

Vooral ouderen hulp nodig

Uit eigen onderzoek maakt het Rode Kruis op dat vooral ouderen en zieken die gedwongen thuis moeten blijven, behoefte hebben aan iemand die boodschappen doet en helpt met het verzorgen van een maaltijd. Tegelijk blijken veel mensen graag bereid te zijn de helpende hand te bieden, bijvoorbeeld door boodschappen te doen. „Dat is mooi".

De hulporganisatie drukt mensen op het hart alleen te luisteren naar betrouwbare bronnen als de Wereldgezondheidsorganisatie, het RIVM en het Rode Kruis. „Als je merkt dat bepaalde nieuwsberichten ervoor zorgen dat je van streek raakt, kun je dat soort berichten beter mijden", luidt het advies.

Wie in thuisisolatie of quarantaine zit, kan ook maar beter geen alcohol drinken en er een gezonde levensstijl op na houden door binnenshuis wat te sporten, zegt het Rode Kruis.

'Help daklozen'

Voor daklozen in Amsterdam is er nog niets geregeld, terwijl Nederland op slot zit. Dat stelt belangengroep Amsterdam City Rights (ACR), die in een brief de lokale politiek oproept in actie te komen.

Voor mensen die van de winteropvang gebruikmaken, is thuisblijven geen optie. Zij kunnen daar alleen tussen 17.30 en 09.30 uur terecht en moeten overdag naar buiten. Veel daklozen staan nu dus op straat. ACR pleit daarom voor een 24-uurs daklozenopvang. „Als een dakloze overdag koorts krijgt, weten we nog steeds niet waar we deze zieke mensen naartoe moeten sturen", zegt Annette Kouwenhoven van ACR.

Aruba op slot

De regering van Aruba heeft zondagavond (lokale tijd) aangekondigd alle vliegtuigen te weren. Eerder waren al restricties aangekondigd voor Europese vluchten. Nu geldt het verbod ook voor vluchten uit Noord- en Latijns-Amerika.

De maatregel gaat in op 17 maart en duurt tot en met 31 maart. Vliegtuigmaatschappijen mogen wel landen om toeristen die op het eiland verblijven op te halen. Arubaanse ingezetenen mogen ook nog het land in. Minister-president Evelyn Wever-Croes roept alle Arubanen die op vakantie zijn in het buitenland op om terug te keren nu het nog kan. Ook raadt ze bewoners af om van het eiland te vertrekken.

Quarantaine in Sri Lanka

Nederlanders die Sri Lanka binnen willen, moeten eerst veertien dagen verplicht in quarantaine, ook als zij geen symptomen vertonen. De autoriteiten van het Aziatische land nemen die maatregel in de hoop verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook gelden er inreisverboden voor mensen uit sommige landen waar het virus om zich heen grijpt.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka maandag aangepast van 'geel' naar 'oranje'. Dat houdt in dat mensen alleen naar Sri Lanka moeten reizen als dat noodzakelijk is.

Rutte spreekt land toe

Premier Mark Rutte houdt maandag een toespraak op televisie over het coronavirus in Nederland. De toespraak wordt om 19.00 uur uitgezonden door de NOS en RTL.

„De minister-president zal ingaan op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden, op de noodzaak van de maatregelen die zijn getroffen en op de mogelijke verdere ontwikkelingen in de komende weken en maanden", liet de Rijksvoorlichtingsdienst eerder weten.

New York sluit horeca en scholen

In New York moeten scholen en horeca hun deuren sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scholen sluiten tot in elk geval 20 april. Burgemeester Bill de Blasio van de stad met 8 miljoen inwoners maakte zondagavond bekend dat de drastische maatregel vanaf dinsdag 09.00 uur lokale tijd gaat gelden.

„Dit is geen makkelijk besluit", aldus De Blasio op Twitter. „Deze plekken vormen het hart en ziel van onze stad, en zijn onderdeel van wat het betekent om een New Yorker te zijn. Maar onze stad wordt geconfronteerd met een ongekende dreiging en we moeten reageren met een oorlogsmentaliteit."

Mexico ontkent dode

Eerder werd ook door Metro gemeld dat in Mexico de eerste persoon is overleden aan het coronavirus. Mexico ontkent dit echter. Het ministerie van Gezondheid laat weten dat de persoon in kwestie in kritieke toestand verkeert, maar nog wel in leven is.

Mexicaanse media maakten eerder melding van de dood van een zakenman. Hij zou de besmetting hebben opgelopen in de Verenigde Staten. Bronnen hadden eerder aan persbureau Reuters laten weten dat de patiënt was overleden, maar kwamen daar later op terug. Mexicaanse media spraken elkaar ook tegen over het overlijden.

In Mexico zijn 41 mensen geïnfecteerd met het virus dat bijna alle landen van Latijns-Amerika heeft bereikt. Alleen Nicaragua, El Salvador en Haïti zijn nog virusvrij volgens de informatie van de lokale autoriteiten en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Grote bijeenkomsten Nieuw-Zeeland verboden

Minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland verbiedt bijeenkomsten waarbij 500 of meer mensen aanwezig zijn. Ze zei maandag dat mensen die zich niet houden aan de nieuwe zelf-isolatieregels op geen enkele clementie hoeven te rekenen. Met de nieuwe maatregelen hoopt het land verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ardern vertelde ook dat het voorlopige advies van het ministerie van Financiën luidde dat de economische gevolgen van het longvirus groter zijn dan van de wereldwijde financiële crisis. „Op dit moment weten we niet precies welke impact het virus heeft, maar de gevolgen zullen significant zijn." Dinsdag komt de regering met een flink pakket maatregelen om getroffen bedrijven te helpen, aldus de premier.

Het verbod op grote bijeenkomsten geldt niet voor scholen en universiteiten. In Nieuw-Zeeland zijn acht mensen besmet met het longvirus.