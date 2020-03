Teams Formule 1 toch niet over strand naar Zandvoort

Formule 1-teams zullen op 1 mei geen gebruikmaken van de ontheffing om over het strand van Noordwijk naar het circuit in Zandvoort te rijden voor de Dutch Grand Prix.

Evenementenbureau The Spot bevestigt dat de F1-teams gewoon via de weg van hun hotel in Noordwijk naar het circuit in Zandvoort zullen rijden.

Veel kritiek

Drie raceteams, waaronder het Red Bull Racing van Max Verstappen, verblijven tijdens de F1 in Zandvoort in hotels in Noordwijk. Om files te vermijden zouden in tien elektrische wagens in eerste instantie de coureurs en teamleden over het strand naar Zandvoort vervoeren.

Maar er was veel kritiek op de strandritten, aangezien het beschermde strandreservaat Noordvoort op de route ligt. Dit is een stiltegebied voor vogels en zeehonden.

Bedoeld als noodplan

Ruim 73.000 mensen tekenden twee petities tegen de strandroute. „Het is onbegrijpelijk dat het belang van de Formule1-race hier gaat boven natuur", stelden de opstellers van een van de petities. Ook natuurorganisaties, die sowieso al tegen de race in Zandvoort zijn, hadden geen begrip voor de route over het strand. De gemeenten Zandvoort en Noordwijk hadden dat wel. Zij wilden enkele ritten over het strand toestaan, mits dat met elektrische of hybride voertuigen zou gebeuren.

„Er is door ons nogmaals goed gekeken naar de alternatieven", laat The Spot weten. Volgens de organisatie was de ontheffing „uitsluitend bedoeld als noodplan", maar ze hebben nu besloten daar geen gebruik van te maken.