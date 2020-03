Taal en bureaucratie staan inburgering Syriërs in de weg

Hoewel Syrische statushouders juist sterk gemotiveerd zijn om aan de Nederlandse maatschappij deel te nemen, lukt het ze vaak niet.

Obstakels zijn de bureaucratie en taalscholen die ondermaats presteren, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Veel vluchtelingen hebben bovendien het gevoel dat ze hier niet genoeg gewaardeerd worden.

Onduidelijk beleid

Hoogopgeleide Syriërs zeggen dat ze geregeld te maken krijgen met de stereotype opvatting dat Syrië een onderontwikkeld land is. In Nederland zijn diploma's van belang om in aanmerking te komen voor een vervolgopleiding of een baan maar door de oorlog in hun vaderland hebben statushouders vaak geen papieren diploma of het wordt hier niet erkend. Ze zijn dan aangewezen op laaggekwalificeerd werk en hun talent wordt zo niet benut.

Veel statushouders snappen het Nederlandse spreidingsbeleid niet. Ze zouden graag zien dat bij de toewijzing van vluchtelingen aan gemeenten, meer rekening wordt gehouden met hun leefstijl, kennis en vaardigheden, aldus het SCP. Iemand die wil studeren of netwerken, zou beter niet huisvesting in een dorp kunnen krijgen.

Prioriteit

Voor de Syriërs is de belangrijkste prioriteit het leren van de Nederlandse taal. Maar de markt van taalscholen is volgens het bureau ondoorzichtig, zeker voor iemand die hier nog niet lang woont. Taalscholen hebben volgens het planbureau bovendien hun aanbod niet op orde. Ook laat de kwaliteit van docenten te wensen over en zitten cursisten met verschillende taalniveau's in één klas. Statushouders zien zelf het meest in een combinatie van leren en werken.

VluchtelingenWerk noemt de bevindingen van het SCP heel herkenbaar. De organisatie ziet ze als „een grote waarschuwing aan minister Wouter Koolmees dat er niet gemorreld mag worden aan de maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen." Volgens VluchtelingenWerk overweegt Koolmees (Integratie) hierop te gaan bezuinigen, waarmee „obstakels voor Syriërs alleen maar groter zullen worden."