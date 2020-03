Super Tuesday: gevecht tussen Biden, Sanders en het geld van Bloomberg

De laatste handen worden geschud, de lachspieren maken overuren, ze reizen het hele land door en het campagnebudget klotst tegen de plinten: het is Super Tuesday.

In veertien Amerikaanse staten en Amerikaans Samoa wordt dinsdag gestemd op de favoriete Democratische presidentskandidaat. Er zijn nog vier kanshebbers. De Democratische socialist Bernie Sanders, voormalig vice-president Joe Biden, multimiljardair Michael Bloomberg en senator Elisabeth Warren.

Amerika-deskundige Koen Petersen denkt dat morgen de boel goed opgeschud kan worden. „Woensdag weten we waar de Amerikaanse kiezer zin in heeft. Het radicalere kamp met Sanders en Warren of het meer gematigde kamp met de overige kandidaten.”

De kloof tussen de standpunten van de kandidaten is zo groot als de Grand Canyon breed is. Neem als voorbeeld studentenleningen. Sanders wil alle studentenleningen kwijtschelden, dan praten we over omgerekend een kleine 1400 miljard euro. Andere democraten zoals Joe Biden willen dit niet en zijn voor een versoepelde afbetalingsregeling.

Burgers en partijbonzen

De kandidaten hebben allemaal hetzelfde doel: zo veel mogelijk gedelegeerden binnenhalen. Die gedelegeerden kun je het beste zien als vertegenwoordigers van de Amerikaanse burgers. De burgers stemmen. Hoe meer mensen stemmen op een kandidaat, hoe meer gedelegeerden. Vandaag wordt ongeveer een derde van alle gedelegeerden verdeeld.

In totaal zijn er 3979 normale gedelegeerden die in juli beslissen wie de presidentskandidaat voor de Democraten wordt. Kandidaten moeten een meerderheid van 1991 gedelegeerden binnenhalen om te winnen. Er zijn ook nog 771 ‘super-gedelegeerden’, dat zijn onder andere partijbonzen en senatoren. Die zijn aan zet als er geen meerderheid is behaald met de normale gedelegeerden.

Volgens Petersen zijn er nog drie echte kanshebbers voor de nominatie. „Sanders, Biden en Bloomberg. Als je kijkt naar aantal grote staten zie je dat Sanders heel goed draait. In Californië en Texas staat Sanders bovenaan in de peilingen.”

Tot Super Tuesday is de verkiezingsrace soms net een stoelendans. Sanders deed het in het begin goed. Maar bij de laatste voorverkiezing in South Carolina won Biden juist weer met grote cijfers. Petersen: „Biden was toch een beetje de loser van de verkiezingen. Ik ben benieuwd wat voor effect zijn winst in South Carolina heeft op het stemgedrag tijdens Super Tuesday.”

Het oneindige geld van Michael Bloomberg

Miljardair en voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg staat vandaag voor het eerst op het stembiljet. Hij deed in de eerdere vier voorverkiezingen niet mee en ging all-in voor de staten in Super Tuesday. Petersen: „Bloomberg heeft een enorme social mediaorganisatie opgezet waarbij hij medewerkers veel meer betaalt dan andere campagnes.”

Bloomberg kwam onlangs in het nieuws omdat hij veel geld uitgeeft aan influencers en meme-makers, grappige plaatjes met een tekst erin. Toch denkt Petersen dat televisiecommercials nog steeds enorm belangrijk zijn in de strijd om de kiezer. „Je ziet wel een verschuiving naar adverteren op social media, maar die is nog te fragiel om daar al concrete cijfers aan te hangen.”

De verschillen in campagne-budgetten zijn groot zegt Petersen. „Als je kijkt naar het advertentiebudget van Bloomberg en Sanders, zie je dat dat veel meer is dan wat Joe Biden heeft ingezet. In het gematigde kamp zal het tussen Biden en Bloomberg gaan. Ik denk zelfs dat als Biden een slechte uitslag op Super Tuesday behaald, zijn campagne geen geld meer heeft.”

Obama

Veel Amerikaanse congresleden hebben zich al uitgesproken over welke kandidaat hun voorkeur heeft. Een persoon houdt zich voorlopig nog even afzijdig: voormalig president Barack Obama. Petersen: „Het is niet ongebruikelijk dat oud-presidenten tijdens voorverkiezingen hun kruid droog laten. De uiteindelijke kandidaat wordt later eigenlijk altijd wel door een oud-president publiek gesteund.” Petersen kan zich een president herinneren die zich wel al in de voorverkiezingsfase uitsprak over zijn voorkeur. „Bill Clinton is de enige geweest die al een kandidaat steunde: zijn vrouw Hillary.

Tussen 13 en 16 juli op de Democratische conventie zal 100 procent duidelijk zijn wie het in november dit jaar zal opnemen tegen president Trump.