Studie kiezen is moeilijk in tijden van corona: 'Het is echt een zorg'

Middelbare scholieren kunnen dit jaar niet alleen geen eindexamen doen, ook het maken van hun studiekeuze wordt bemoeilijkt door het coronavirus. Universiteiten zijn dicht of druk, open dagen gaan niet door, en meelopen met studenten is ook niet meer mogelijk. Gelukkig zijn er ook creatieve oplossingen.

„Ik had drie of vier open dagen gepland in maart”, zegt Lucas van Woudenberg (18) uit 5 havo. „Die zijn allemaal afgelast. Daardoor is het nu heel lastig om een keuze te maken. Ik wil voor ik me ergens inschrijf echt een open dag bezoeken, met name om rond te kijken en de sfeer te proeven.”

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) herkent zich in deze verhalen. „Het is echt een zorg”, zegt voorzitter Pieter Lossie, zelf ook eindexamenleerling. „Wij hebben dat al vroeg aangekaart bij de minister. Mede daarom is besloten om de aanmelddata van het vervolgonderwijs uit te stellen.”

Voorheen konden aankomende studenten van het HBO en WO zich tot 1 mei aanmelden voor een studie. Dat is nu verplaatst naar 1 juni. Een goede zaak, vindt ook voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Alex Tess Rutten. „De nieuwe deadline geeft een beetje meer ademruimte. Het lijkt me nu namelijk ontzettend moeilijk om een studie te vinden die goed bij je past.”

Proefstuderen

Dat beaamt Pepijn Stoop (21), die al een HBO-opleiding heeft afgerond, maar nu een universitaire studie wil gaan doen. „Ik had onder andere nog een proefstudeerdag gepland staan, die ik echt nodig heb voor mijn informatie, maar die nu niet door kan gaan. En alle universiteiten zijn op dit moment heel druk met online onderwijs regelen, wat ik snap, maar ik hoor helemaal niks meer. Mijn mails worden gewoon niet beantwoord. Ik zit echt vast, eerlijk gezegd.”

Gelukkig zijn er ook scholen die wel oplossingen bieden. „De universiteit van Wageningen heeft bijvoorbeeld allerlei voorlichtingspresentaties online staan", zegt LAKS-voorzitter Lossie. Daarmee kun je uitvinden welke onderwerpen je interessant vindt. Van Woudenberg vertelt over een school die een online open dag organiseert. „Ik geloof dat ze dan door de school gaan lopen en je vragen kunt stellen. Maar het is wel een noodmiddel, want je kunt dan bijvoorbeeld geen studenten dingen vragen.”

Eén van de voorlichtingsfilmpjes van Wageningen University:

Vragen stellen

Daar lijkt echter ook iets op gevonden te zijn. Op social media is namelijk een actie op gang gezet waarin (oud-)studenten posten welke studie ze doen of gedaan hebben, en leerlingen aanmoedigen om hen vragen te stellen. Zowel het LAKS als de LSVb vindt het een goed initiatief. „Ook in niet-coronatijden is praten met huidige studenten een van de beste manieren om uit te vinden of een studie bij je past”, zegt Rutten.

Toch lijken de scholieren zelf nog niet zo op de hoogte van de actie. Mede daarom gaat Scholieren.com een platform lanceren om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen, vertelt algemeen directeur Roos Smetsers. „Die oproepjes zijn super lief en sympathiek, maar je moet maar net iemand kennen, en als je degene die het plaatst niet kent, is de drempel om vragen te stellen best hoog. Wij gaan dus live Q&As opzetten waarin studenten over hun studie vertellen en scholieren vragen kunnen stellen.”

Numerus fixus

Anke Koopman van Studiekeuze123, een website van onder andere het ministerie van OCW, voorziet wel nog een probleem voor scholieren die zich hebben aangemeld voor een numerus fixus-opleiding. „De aanmelddeadline voor zulke opleidingen is 15 januari, en normaal gesproken is 15 april de landelijke datum waarop de uitslag bekend wordt. Dat is nu uitgesteld naar 15 juni, dus pas na de aanmelddeadline voor andere opleidingen. Daar krijgen we heel veel vragen over.”

Universiteiten hebben afgesproken om toch te proberen de oorspronkelijke deadline te halen, zegt ze, zodat studiekiezers op tijd hun uitslag hebben. „Maar dat gaat in de praktijk niet overal haalbaar zijn. In dat geval kunnen studenten zich voor hun ‘vangnet’ aanmelden. Dat is niet ideaal, maar in ieder geval een middenweg.”