'Stijging aantal meldingen kinderporno in 2019 verder afgevlakt'

Het aantal mensen dat in Spanje in 24 uur is bezweken aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, is dinsdag met 849 sterfgevallen het hoogste sinds het virus in het land opdook.

Tot nu toe was zondag met 838 sterfgevallen de dodelijkste dag. Inmiddels zijn er in totaal bijna 8200 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Maandag meldde het ministerie van Gezondheid dat er in een etmaal 812 sterfgevallen waren geweest.

In de afgelopen 24 uur zijn er ongeveer 9000 besmettingen bijgekomen. Daarmee telt het land nu 94.417 vastgestelde besmettingsgevallen met het virus dat er 30 januari voor het eerst is geconstateerd. Bijna 19.000 patiënten zijn genezen verklaard, meldden Spaanse media.