StayHomeChallenge populair op Twitter

Duizenden mensen zitten gedwongen thuis vanwege de coronaviruspandemie. Hoe ze dat vergaat, laten twitteraars massaal weten door de hashtag #StayHomeChallenge te gebruiken.

„Covid-19 houdt me niet tegen om een grote meeting in te gaan. Ik doe het nu alleen zonder schoenen aan en op de bank", schrijft iemand. „Het grootste voordeel van thuis studeren is dat ik niet anderhalf uur voordat college begint de deur uit moet. Kan nu gewoon later wakker worden", zegt een andere twitteraar.

Sommige mensen vervelen zich dood en gebruiken de hashtag bijvoorbeeld om video's te delen waarin ze boter-kaas-en eieren spelen met hun huisdier. Anderen vragen zich af hoe lang de thuisblijf-challenge nog gaat duren.

„Nu is het een soort van grappig om thuis te werken. Maar wat als dit weken zo doorgaat? Wat als we weken lang elkaar niet in levende lijve spreken? Wat gaat dat met ons doen?", schrijft iemand.

Werkloos thuis

Het voetbalaccount 433 bedacht de hashtag, omdat veel sporters op het moment werkloos thuiszitten. Via sociale media laten de sportievelingen zien hoe ze thuis toch aan hun beweging komen. Zo hield voetballer Matthijs de Ligt al voetballend een rol wc-papier hoog.

Ook is een video van een man die met afwasmiddel en water op de vloer een hardloopband improviseert populair. Omdat musea voorlopig ook hun deuren sluiten, besloot het Museum of the City in New York de hashtag #MuseumMomentofZen te introduceren. Zo kunnen mensen kunstwerken online delen om hun 'gedachten te verzetten in onzekere tijden en tegelijkertijd te genieten van kunst'.

Vorige week begonnen Nederlanders elkaar te hulp te schieten onder de noemer #CoronaHulp. Zo twitteren mensen dat ze bereid zijn om boodschappen voor anderen te doen. Anderen vragen automobilisten om een lift, omdat ze liever niet met het openbaar vervoer reizen.