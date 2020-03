Staatssecretaris: Nieuw woord, hamsterschaamte

„Ik introduceer hierbij een nieuw woord, hamsterschaamte. Laten we ons schamen voor het hamsteren.”

Dat meldde Hans Vijlbrief, die in januari in het kabinet plaatsnam als staatssecretaris van Financiën, zondag in het tv-programma WNL Op Zondag. Vijlbrief maakt zich „druk” over het hamsteren in supermarkten, dat in Nederland nu als reactie op de coronacrisis al ruim een week voortduurt.

Britse video

Vijlbrief wees overigens op een Britse video. Daarin doet een verpleegkundige een emotionele oproep aan iedereen die supermarkten leegkoopt. Wie dit weekend in Nederlandse winkels kijkt, ziet ook nog altijd lege schappen. De staatssecretaris: „Ik word boos en verdrietig van zo’n video. Stop met hamsteren alstublieft. Dit verhaal van deze verpleegkundige raakt mij enorm. Daarom introduceer ik hierbij het woord hamsterschaamte.”

Supermarktbeeld van vrijdag 13 maart, maar het hamstergedrag is nog niet voorbij. | Foto: ANP / Jeffrey Groeneweg

Of die schaamte er komt, is nog maar de vraag. Een deel van de bevolking beklaagt zich continu op social media, een ander deel hamstert (tot nu toe schaamteloos) verder. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ging zaterdagavond in Op1 op het aanbod van voedsel in. Hamsteren in ons land is namelijk volstrekt overbodig: „Er is in Nederland eten en drinken genoeg.”

Miljarden euro’s

Vijlbrief ging ook in op de maatregel dat ondernemers uitstel krijgen bij het betalen van belasting. Volgens de staatssecretaris zorgt het uitstel ervoor dat de schatkist de komende drie maanden tientallen miljarden euro’s misloopt. Mocht dat nog eens drie maanden nodig zijn, dan zal deze maatregel verlengd worden: „Als het na deze drie maanden nog steeds nodig is, dan houden we deze maatregel aan. Dat doen we zo lang het noodzakelijk is.”