Spontane Buurt Bingo: sociaal contact op veilige afstand

En bak gezellige herrie was zaterdag aan het einde van de middag plotseling te horen aan het Bos en Lommerplantsoen in Amsterdam. Eerst was even niet duidelijk waar het om ging, maar het bleek een spontane Buurt Bingo.

Big Creative en Das Buro brachten de Buurt Bingo als verlichting voor een wijk in Amsterdam-West om sociaal contact te onderhouden met een veilige social distance. Aan de rand van het plantsoen is ook een woonzorgcentrum voor ouderen.

Zang, dans en nog veel meer.

Bingoballen langs de balkons

De bingo had bepaald niet het karakter dat iedereen gewend is: nummertjes oplezen en doorkrassen op je bingokaart. Deze bevatte zang, dans, interactieve momenten, meezingers, bingoballen en prijzen vlogen in razend tempo langs de balkonranden. Een van de artiesten die meedeed was Patricia van Haastrecht, finaliste van The Voice of Holland 2019. Ook musicalartiesten kwamen opdraven om iets te doen voor de thuiszitters. „Gekkenhuis”, vond zangeres Van Haastrecht na afloop. „Meters van elkaar vandaan, maar voor m’n gevoel toch even heel erg dichtbij.”

Patricia van Haastrecht.

Ze stonden onder balkons liedjes te zingen en samen met de bewoners de vogeltjesdans te dansen. Vierhonderd mensen wonen rond het Bos en Lommerplantsoen en velen kwamen naar buiten voor de bingoshow, allemaal op hun balkon. Sommigen keken toe vanachter de ramen van hun huizen. Zoals het er nu naar uitziet volgen er de komende periode meer edities van deze Buurt Bingo, elders in het land.



Meerdere artiesten werkten mee.

Er moest iets gedaan worden

„We kunnen er niet omheen. Het Corona virus is een enorme klap voor iedereen en ook voor ons”, meldde de organisatie. „Artiesten die normaal gesproken met hun show, concert of theatervoorstellingen door het hele land te zien zijn, zitten momenteel thuis. Er moest iets gedaan worden doen om verlichting te brengen in de woonkamers van Nederland.”

