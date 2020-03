Speciale slaapmaskers zijn mogelijk oplossing voor treinslapers

Het is voor zowel reizigers als treinpersoneel een groot dilemma: wat te doen met slapers in de trein?

UPDATE: Vanwege het coronavirus heeft de NS besloten de stekker uit de actie te trekken waar hieronder over wordt geschreven. „Gezien het nieuwe landelijke advies om hand-hand contact te vermijden vanwege het coronavirus, vinden we deze actie niet passend", laat een woordvoerder weten.

Maak je ze wakker vlak voor een groot station of laat je ze liggen? Misschien hebben ze zelf een wekker gezet of zijn ze onbewust in slaap gedommeld?

De NS komt daarom vrijdag, op de Internationale Dag van de Slaap, met een een ludieke oplossing. Er worden namelijk speciale slaapmaskers uitgedeeld op de trein van Den Haag via Leiden, Schiphol naar Groningen van 06.33 uur. Op de slaapmaskers kunnen slapende reizigers hun eindbestemming schrijven. Zo weten medereizigers en personeel precies wanneer ze wakker gemaakt moeten worden.

Daar kleeft wel een klein nadeel aan. De tekst op de maskers is namelijk niet eenvoudig uitwisbaar, dus wie regelmatig op verschillende trajecten reist en slaapt moet wellicht met een andere oplossing komen. ,,Een uitwisbaar masker is wellicht iets voor de toekomst'', lacht NS-woordvoerder Arno Leblanc.

Niet bekend hoeveel mensen zich verslapen

Hoeveel mensen zich verslapen in de trein, durft Leblanc niet te zeggen. „Er zijn geen cijfers van hoe vaak mensen hun stop missen doordat ze slapen, maar het gebeurt wel vrij regelmatig."

Het zaadje voor deze actie werd een jaar geleden geplant. Met een poll op sociale media peilde de NS reizigers over hun voorkeur bij het slapen in de trein. Wil je wakker gemaakt worden of wil je blijven slapen?

De resultaten gaven alleen niet veel duidelijkheid. De ene helft van de stemmers wilde lekker doorslapen de andere helft gaf er de voorkeur aan om wakker gemaakt te worden. Daarmee was er dus geen antwoord gekomen op de vraag.

Speciale slaapcoupé

Daarom is er nu deze (eenmalige) actie. Een vervolg wordt namelijk niet uitgesloten. „Het uitdelen van de slaapmaskers is niet bedoeld als permanente oplossing, maar als het vrijdag een groot succes blijkt te zijn dan gaan we ze misschien ook uitdelen aan abonneehouders of komen ze in het assortiment van de kiosk te liggen."

Voorlopig worden de maskers alleen uitgedeeld in die ene vroege trein, maar dat is niet het enige wat er gebeurt. Zo wordt een stiltecoupé namelijk omgetoverd naar slaapcoupé. Daar worden dekentjes neergelegd om zo het slapen in de trein nog comfortabeler te maken.

Wie graag wat slaap inhaalt in de trein, maar niet om half zeven in Den Haag in de trein wil zitten kan het slaapmasker ook nog winnen op de Facebookpagina van de NS.