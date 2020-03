Spanje meldt eerste dode door coronavirus

In de Spaanse regio Valenica is een man overleden aan het coronavirus. Het is de eerste dode in het land nadat het virus er was uitgebroken, zei een lokale gezondheidsfunctionaris dinsdag.

Tests toonden aan dat de man, die al op 13 februari overleed, slachtoffer is van het nieuwe coronavirus. Het betreft een 69-jarige man die leed aan een longontsteking. Hij zou eerder in Nepal zijn geweest, een buurland van China, waar het virus voor het eerst optrad.

Verpleeghuis

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Spanje ligt boven de 150. Zeven patiënten liggen op de intensive care. Recentelijk zijn er veel nieuwe gevallen in de regio Madrid opgedoken.

In de Verenigde Staten is dinsdag het dodental door het coronavirus met drie gestegen tot negen. Alle gevallen zijn in de staat Washington en veel van hen waren bewoners van hetzelfde verpleeghuis, zeiden overheidsfunctionarissen.

Acht mensen zijn overleden in King County in de westelijke staat, waar ook Seattle ligt en één in het naburige Snohomish County.

In de hele Verenigde Staten zijn er nu meer dan honderd bevestigde besmettingsgevallen, zowel aan de oostkust als westkust en in het Midden-Westen.

Mondkapjes

De Franse staat gaat beslag leggen op alle voorraden mondkapjes in het land en toezien op de productie ervan. President Emmanuel Macron zei dat de mondkapjes zullen worden verspreid onder mensen die met het coronavirus zijn besmet en onder de verzorgers van deze patiënten.

Minister van Gezondheid Olivier Véran liet weten dat er inmiddels tien miljoen mondkapjes zijn verspreid onder gezondheidsmedewerkers. Binnenkort komen er nog vijftien tot twintig miljoen mondkapjes beschikbaar.

Het coronavirus heeft in Frankrijk vier levens geëist. Ruim tweehonderd mensen zijn besmet.

Nieuwe quarantainezone

Italië overweegt een nieuwe quarantainezone op te zetten rond de noordelijke stad Bergamo, gezien het grote aantal coronavirusgevallen in dat gebied. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut dinsdag.

De Italiaanse regering stelde op 22 februari al twee van dergelijke rode zones in; één gericht op tien steden in de regio Lombardije en een andere, kleinere in de aangrenzende regio Veneto. Sindsdien zijn er steeds meer gevallen van corona bijgekomen in de buurt van Bergamo, ten noordoosten van Milaan.

„We bekijken de mogelijkheid om een maatregel als deze te nemen", zei Silvio Brusaferro van het instituut, nadat hem werd gevraagd of er een nieuwe rode zone zou kunnen worden gecreëerd. Zo'n zone sluit het gebied geheel af van de buitenwereld.

Het aantal doden door het coronavirus in Italië steeg dinsdag tot 79.