Spanje legt voetbalcompetitie stil, Real Madrid in quarantaine

De Spaanse voetbalcompetitie ligt voorlopig stil om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voorlopig zijn de komende twee speelrondes geschrapt. La Liga, de organisator van de competitie, heeft dat de clubs medegedeeld.

Eerder werd al besloten dat er voorlopig geen supporters welkom zouden zijn bij de duels. Het gaat om de 28e en 29e speelrondes, die voor respectievelijk van 13 tot en met 15 maart en van 20 tot en met 22 maart op het programma stonden.

De maatregel is mede genomen omdat de selectie van Real Madrid momenteel in quarantaine zit, omdat een speler van de basketbalafdeling van de club besmet is met het coronavirus. De basketballers en voetballers delen dezelfde faciliteiten.

Champions League

Real meldt dat het trainingscomplex is afgesloten en dat besloten is alle staf die normaliter op het complex werkzaam is in quarantaine te houden.

In La Liga moeten nog elf wedstrijden worden gespeeld. FC Barcelona, waar Frenkie de Jong speelt, heeft een voorsprong van twee punten op Real.

Real Madrid moet dinsdag in Engeland aantreden voor de return in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City, dat de eerste wedstrijd in Spanje met 2-1 won. Over dat duel is door de Europese bond UEFA nog niets bekendgemaakt.

Ministers

In Spanje is ook minister Irene Montero Gil positief getest op het virus. Alle ministers in de Spaanse regering worden daarom getest op besmetting. Donderdag is er een kabinetszitting gepland die alleen wordt bijgewoond door de ministers die direct betrokken zijn bij de bestrijding van het coronavirus.

De partner van Montero Gil is vicepremier Pablo Iglesias Turrión. Hij is daarom nu in quarantaine. De volgende zittingen van de ministers met premier Pedro Sánchez worden met behulp van videoverbindingen gedaan, is donderdag bekendgemaakt.