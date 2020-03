Sluiting coffeeshops zorgt voor een run op illegale wiet

De illegale handel in drugs zal alleen maar groter worden nu alle coffeeshops in Nederland drie weken gesloten zijn vanwege het coronavirus. Dealers spelen handig in op de grote vraag naar hasj en wiet.

De lange rijen die zondagavond ontstonden voor talloze coffeeshops in het hele land leverden opmerkelijke filmpjes en foto’s op. Maar daarmee bleek ook hoe groot de behoefte is aan hasj en wiet. In het illegale drugscircuit wordt er flink ingespeeld op deze behoefte. Wie (dringend) wiet nodig heeft kan dit ‘gewoon’ bestellen via een dealer of illegale websites.

Burgemeesters en coffeeshophouders willen dat er tijdelijk afhaalloketten komen voor legale softdrugs. Zij waarschuwen voor grote veiligheidsrisico's.

(Straat)dealers

Drugsonderzoeker Ton Nabben ziet dat de criminaliteit zich in razend temp verplaatst naar het internet. „Direct na de persconferentie van zondagavond circuleerden de eerste berichten al over WhatsApp”, vertelt Nabben. „Deze bezorgdiensten hebben al de nodige connecties en zijn voornamelijk gericht op harddrugs, maar wiet komt daar nu bij.” Aan een nummer van een ‘bezorgdienst’, oftewel een dealer is redelijk gemakkelijk aan te komen. „Dit delen mensen met elkaar, daar kom je wel aan. Als je dagelijks blowt dan ga je op zoek naar een alternatief, zo’n nummer is dan een uitkomst.” De dealers bieden al verschillende soorten aan. „Hoe de kwaliteit hiervan is, durf ik niet te zeggen. Het feit dat hard en softdrugs nu in hetzelfde aanbod komen te staan, kan volgens Nabben best een risico opleveren. „De blower die normaal geen cocaïne koopt, ziet nu ook andere dingen voorbijkomen.”

Het zou zomaar kunnen dat je de komende dagen meer mensen op straat tegen gaat komen die op straat dealen. Er gaan verhalen rond dat een gram wiet zou op straat nu al 30 euro kosten, terwijl je hier normaal een tientje voor kwijt bent.

Sommige dealers waren er als de kippen bij. „Er zijn filmpjes rondgegaan waarin straatdealers hun nummers stonden uit te delen in de rijen bij de coffeeshops”, vertelt woordvoerder Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten (BCD).

Medische doeleinden

„Iedereen heeft kunnen zien hoe lang de rijen waren, dat zegt genoeg over de vraag naar wiet. Er zitten ook mensen tussen die het voor medische doeleinden nodig hebben. Wij krijgen van hen nu de vraag waar ze het nu wél kunnen halen. Voor deze mensen kunnen we helaas niks doen. De enige legale plek waar je het kunt kopen die is er de komende weken niet meer”, zegt Helms. Wel zou het tijdelijk thuisbezorgen van softdrugs een (nieuwe) optie kunnen zijn.

Drie weken zonder

Helms denkt dat de meeste mensen het wel drie weken kunnen uitzingen zonder hun blowtje. „Het zou een veel groter probleem worden als je geen alcohol of sigaretten meer kunt kopen.” Helms, zelf mede-eigenaar van een coffeeshop in Amsterdam, maakt zich vooralsnog geen grote zorgen over het voortbestaan van zijn zaak.

Hij hoopt - net als alle andere Nederlandse ondernemers - op steun vanuit de overheid. „We hebben geen andere keuze, onze gezondheid staat nu eenmaal op het spel.”

Zondagavond in Eindhoven. / ANP

Prioriteit

Psychiater Bram Bakker vindt dat er niet te lichtvaardig over een wiet-verslaving moet worden gedacht. „Je moet het zo zien; als je niet wiet-verslaafd bent was je niet in die lange rij gaan staan. Dan had het inslaan van wiet niet je hoogste prioriteit gehad na het horen van persconferentie.”

Mensen die niet aan de softdrugs verslaafd zijn zullen de komende weken best goed door kunnen komen, maar voor wie er wél aan verslaafd is en zich niet zal wagen aan het kopen van illegale-wiet kan de detox best heftig worden. „Voor casino’s geldt overigens hetzelfde probleem. Als je gokverslaafd bent, heb je nu echt een probleem.” Volgens Bakker is de lockdown van de coffeeshops hét moment om van je verslaving af te komen. „De zorg is niet gesloten, dus kijk wat je er nu aan kunt doen en wat je er uit kan halen. Er is ook veel online mogelijk. Dus je kunt het ook vanuit huis aanpakken met verschillende huiswerkopdrachten.” Bakker hoopt verder dat de politie het illegale circuit goed in de gaten houdt en klanten via de WhatsApp-diensten een bericht stuurt om geen illegale wiet meer te kopen.