Slimmer uit crisis met gratis cursus: 'Photoshop en Spaans populair'

Wie deze tijd wil gebruiken om (nog) slimmer/fitter/zelfbewuster uit de crisis te komen, kan een cursus doen, van ‘Volg je droom!’ tot Illustrator CC en online funnels bouwen, in plaats van een ondergrondse tunnel, waar je bijna naar zou verlangen nu. Je kunt ook zelf een cursus maken trouwens, „we hebben een cursus hoe je zelf een cursus maakt.”

'Superblij mee! Eindelijk Photoshop leren, en eindelijk de tijd...' en 'Wat een supertoffe actie. Nu de opdrachten wegvallen, kan ik de tijd nemen om me weer wat verder te ontwikkelen.' De gratis cursussen van e-learningplatform Soofos vallen in goede aarde. „Het gaat superhard, in twee dagen tijd zijn meer dan 700 mensen begonnen met een nieuwe cursus, terwijl we alleen maar een berichtje op onze social media hebben gezet.” Anton Verkooijen is samen met Joris van den Berg oprichter van het online platform en houdt bij welke cursussen het meest worden gekozen. „In elk geval Photoshop CC, een dikke aanrader. Daar kun je vijf dagen achter gaan zitten en dan ben je er nog niet klaar mee, komt mooi uit nu.” Echt waar voor je geld, ook al is-ie dus gratis. Ook Tekenen, Spaans, Yoga voor beginners, Illustrator en Werken met Gimp worden vaak gekozen.

Vietnam

De jonge ondernemer zou zelf wel de cursus Spaans willen doen, al zit hij as we speak in Vietnam, samen met compagnon Joris. Ze werken remote en hun kantoor is waar hun laptop is, nu met uitzicht op de bergen. Ze zaten er al voordat de crisis uitbrak en voorlopig zitten ze daar prima, „Het is goed onder controle dankzij een hele rigoureuze aanpak. Is iemand besmet, moet meteen de hele straat in quarantaine.” Ook daar zijn veel barretjes gesloten, „maar het is niet zo heftig als in Nederland.” Meteen volgt een andere cursusaanrader: Grip op stress en emoties met EFT (Emotional Freedom Techniques). „Die gaat ook lekker, denk dat veel mensen daar behoefte aan hebben nu.”

Soofos-boys en oprichters Anton Verkooijen en Joris van den Berg, aan het werk in Vietnam.

Zelf cursus maken?

Behalve een cursus doen, kun je ook een cursus indienen. Dat is voor iedereen open en heel goed te doen, licht hij toe. „We hebben zelfs een cursus hoe je zelf een cursus maakt. Het moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en het wordt gecheckt voordat het online komt.” De laatste dagen is dit verkeer verviervoudigd, „de normale praktijken lopen leeg of ondernemers moeten hun zaak zelfs sluiten en nieuwe manieren om toch bezig te blijven worden nu naarstig gezocht.”

Zolang het legaal is, kunnen alle soorten cursussen worden gemaakt, legt Verkooijen uit, „we hebben net een aanmelding binnen van iemand die een honden-snuffel-training wil geven online, om zo toch de hondenschoolklanten te kunnen helpen.” Ook is er iemand die acteerlessen wil geven, nu de toneellessen op school wegvallen. Het zit nog in de beginfase, „Best een uitdaging om wat normaal face to face is online te doen, maar mensen zijn creatiever dan ooit, nu ze thuis zitten en hun inkomstenbron wegvalt. De leukste cursussen kunnen zo juist zo ontstaan.” Een cursus ‘de verveling thuis tegen gaan’ heeft hij nog niet voorbij zien komen, „maar dat zou ik gruwelijk vinden, heel vet als iemand dat maakt!”

Addertjes onder het gras zijn er ten slotte niet. „Natuurlijk hebben we er iets aan dat mensen ons leren kennen, maar het is echt helemaal gratis. We moeten nu met z’n allen thuisblijven, dus maak er lekker gebruik van.” No strings attached, benadrukt hij het sympathieke gebaar, „en heel veel plezier!”