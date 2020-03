Scholen blijven open ondanks corona: 'bekijk de situatie per dag'

In een maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, worden alle evenementen met meer dan honderd mensen verboden, waaronder concerten van The Script, Snollebollekes en Chef’Special.

De maatregelen die premier Rutte gistermiddag aankondigde, gaan onmiddellijk van kracht en duren tot tenminste dinsdag 31 maart. Dat betekent onder meer dat in heel het land concerten worden afgelast. Eerder lieten enkele buitenlandse artiesten als Santana, Andrea Bocelli, Pentatonix en voormalig One Direction-lid Louis Tomlinson al weten uit eigen beweging hun concerten in Nederland te verplaatsen, mede omdat in landen als Frankrijk, Italië en Zwitserland eerder al soortgelijke maatregelen werden afkondigd en dat logistieke problemen zou opleveren. Nu worden ook shows van The 1975, The Script en Elbow uitgesteld.



Nederlandse artiesten worden eveneens getroffen. Zo worden de uitverkochte shows van Chef’Special in Utrecht en Tilburg verschoven naar een latere datum. Feestact Snollebollekes heeft aangekondigd alle vier zijn optredens in het Gelredome te verplaatsen naar oktober. Optredens van onder anderen Duncan Laurence, Davina Michelle, Maan, De Jeugd Van Tegenwoordig, Floor Jansen, Eefje de Visser en Kraantje Pappie moeten er ook aan geloven. Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal concerten geen doorgang zullen vinden vanwege een pandemie. „Dit is ongeëvenaard”, stelt Rob van der Zwaan, oprichter van de website Festivalinfo.nl, dat sinds 2001 alle concerten in Nederland en België in kaart brengt. „Wat we nu meemaken is nog nooit eerder gebeurd.”

Geld terug