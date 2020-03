Rutte verzoekt mensen nogmaals echt 1,5 meter afstand te houden

Mark Rutte heeft mensen verzocht elkaar aan te spreken op het houden van anderhalve meter afstand. Dat deed hij tijdens zijn persconferentie vrijdag.

De premier zag op zijn fietstocht naar werk nog steeds mensen die de maatregel niet serieus genoeg namen. Hij benadrukte nogmaals dat we de coronacrisis in Nederland samen moeten aangaan en daarin is het heel belangrijk om afstand van elkaar te houden.

Hamsteren niet nodig

Daarnaast bracht Rutte eveneens opnieuw het gehamster in de Nederlandse supermarkten ter sprake. Hij noemde het gedrag „achterlijk" en stelde de mensen gerust door nog maar eens te zeggen dat er geen aanleiding is om massaal boodschappen in te slaan.

In zijn persconferentie van vrijdag maakte ook Rutte bekend dat Martin van Rijn van de PvdA de tijdelijke opvolger is van Bruno Bruins als ministers voor Medische Zorg en Sport. Bruins trad af vanwege oververmoeidheid naar aanleiding van de coronacrisis. Hugo de Jonge heeft zijn taken als 'coronaminister' overgenomen.

De Jonge heeft Nederlanders gevraagd om uit te kijken met het zelfstandig interpreteren van de cijfers over het coronavirus. Daarmee doelt hij vooral op gebruikers op social media die een invulling geven aan de cijfers. "Wat we niet moeten doen is iedere dag opnieuw de statistieken, die eigenlijk nog heel jong zijn, van dag tot dag willen interpreteren."