Rumag stopt met coronacollectie door 'karaktermoord' Lubach

Het satirische internetbedrijf Rumag stopt met de verkoop van aan het coronavirus gerelateerde spullen. De 'coronacollectie' van het bedrijf ligt onder vuur nadat Arjen Lubach er in zijn talkshow zondagavond aandacht aan gaf.

Rumag richt zich op social media op jongeren en plaatst voornamelijk satirische teksten. De teksten drukken ze ook op spullen zoals t-shirts, koffiemokken en deurmatten. In het item van Zondag met Lubach wordt Rumag beschuldigd van het plegen van plagiaat en geld te willen verdienen aan de coronacrisis. Op Instagram is het merk op maandagmiddag al ruim 20.000 volgers verloren.

Rumag startte een paar weken geleden met de collectie coronaspullen, bijvoorbeeld mondkapjes met daarop de tekst: ‘Krijg de corona’. Ook werden er t-shirts verkocht. Daarvan gaat een deel van de opbrengst naar het Rode Kruis. Volgens Lubach zou het bedrijf winst maken op de benefietactie.

'Schrokken van de inhoud'

Het bedrijf laat maandag in een statement weten zich niet te kunnen vinden in het item van Lubach. „Gisteren is een kwartier publieke zendtijd bij Lubach aan Rumag besteed. We schrokken van de inhoud. Maar nog meer van het feit dat een veelkoppige redactie nooit de moeite heeft genomen hun claims bij Rumag te checken. Want we herkennen ons absoluut niet in wat wordt beweerd.”

Quote rekende eerder uit dat Rumag tussen de 35.000 euro en 55.000 euro aan de collectie zou hebben overgehouden. Een coronashirt kon gekocht worden voor 14,95 euro. Daar kwam een donatie van tien euro aan het Rode Kruis bovenop en verzendkosten van 6,71 euro. De totale kosten kwamen daardoor uit op 31,66 euro.

Het bedrijf ontkent het winstoogmerk van de collectie maandag in een statement. „De aantijging dat wij hebben willen verdienen aan bezorgkosten op Rode Kruis T-shirts is feitelijk onjuist. De bezorgkosten bestaan uit 5,64 euro inclusief BTW en 1,07 euro voor het verpakkingsmateriaal. Na iedere actie maken wij de balans op en wanneer er na de kosten nog geld over is, maken wij ook dit restant over aan het Rode Kruis. Dit hebben we meerdere keren benoemd.”

'Karaktermoord'

Tegenover het AD reageert Rumag-CEO Thijs van der Heide uitgebreider op het statement. „We zijn juist iets goeds aan het doen voor Nederland. En nu probeert hij ons zelfs in deze tijd kapot te maken. Hij doet hier een poging tot karaktermoord op een publieke zender. Dan balen wij van onze belastingcenten."

Een ander verwijt van Lubach gaat over het stelen van content. Volgens de presentator jat het marketingbedrijf alles bij elkaar. Rumag zegt daar in het statement zelf over dat ze dat nooit onder stoelen of banken hebben gestoken. „Rumag is geen journalistieke organisatie en speelt volgens de regels van het wereldwijde web. We produceren zelf content én selecteren relevante wereldwijde content voor ons publiek.”

Als ludieke actie is Lubach zelf met de verkoop van een coronashirt begonnen. En die lijkt in alles op het shirt van Rumag. Lubach belooft 15 euro per shirt te doneren aan het Rode Kruis. Rumag verwijst daar ook naar in het slot van het statement. „Verder hopen we dat we nu weer aandacht kunnen gaan besteden aan dat wat belangrijk is. #blijfthuis #ikgeloofinjouenmij. En dat er nog meer geld wordt opgehaald voor Het Rode Kruis. Dat kan nu ook via Lubag en het Rode Kruis."