Roof van de eeuw: dieven maken 14 miljoen buit

Minstens zeven bewapende mannen hebben - zoals de lokale kranten het inmiddels noemen - de roof van de eeuw gepleegd in Chili.

De groep heeft maandag zeker 14 miljoen dollar buitgemaakt, wat het een van de grootste roven in Chileense geschiedenis maakt.

Shotguns en geweren

Het geld is gestolen uit een transportbusje op een lokaal vliegveld. Het geld was een paar uur daarvoor het land in gevlogen. Volgens een Chileense politiewoordvoerder zouden de mannen inside informatie hebben gehad over het enorme geldtransport.

Tijdens de roof zijn twee beveiligingsmedewerkers gewond geraakt. Twee van de dieven waren gewapend met shotguns, een ander had een geweer bij zich. De mannen hebben zo'n 14 miljoen dollar en naar schatting 1 miljoen euro buitgemaakt. Zes jaar geleden werd er ook al geld gestolen uit een transportbusje op het vliegveld. Toen werd er zo'n 10 miljoen dollar buitgemaakt.

Volgens The Guardian maakten de mannen gebruik van de onrust in Chili en is dit het zoveelste incident in een reeks van overvallen. Er zouden vaker transportbusjes overvallen worden.

Eind vorig jaar was het erg onrustig in Chili en was er korte tijd sprake van een noodtoestand, nadat velen de straat opgingen om te protesteren tegen de ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land.