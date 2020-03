Robotmuzikant brengt debuutalbum deze lente uit

Grote kans dat je dit voorjaar een nieuwe muzikant langs hoort komen, ene Schimon. Deze debutant is een muzikale robot die deze lente een debuutalbum uitbrengt.

De zingende robot heeft geleerd om zelf liedteksten te schrijven door tienduizenden nummers te analyseren. Niet zomaar nummers, maar die van muzikale grootheden van nu en weleer. Shimon is ontwikkeld door wetenschappers van het Georgia Tech Center for Music Technology. Hij speelt niet alleen maar werkt samen met mensen om het debuutalbum te produceren.

Allerlei genres

Deze 'Bot Dylan' heeft de data van 50.000 songteksten uit allerlei genres gekregen. Niet alleen popnummers kwamen zo aan bod, maar ook rock, hiphop, jazz en andere stromingen. Het analyseren van deze teksten was onderdeel van zijn onderwijsprogramma.

'Paul' Schimon is niet alleen goed in het schrijven van muziek, hij is ook goed in het optreden. Hij zingt en danst en speelt met zijn band - bestaande uit studenten van Georgia Tech.

Nieuwe hit

Professor Gil Weinberg is de maker van Schimon. „Ik doe een suggestie voor een thema, hij schrijft de teksten en geeft me een melodie. Daar componeer ik weer een nummer van. Daarna spelen we het samen met andere mensen terwijl hij zingt", vertelt hij. Geen zorgen het, gaat om een samenwerking. Robots stelen dus niet álle banen in deze beroepsgroep.

Benieuwd of de muziek van deze bot nu ook echt ergens naar klinkt? Zijn eerste hit is al uit.