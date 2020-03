RIVM-baas: helft Nederland krijgt coronavirus

Het aantal gemelde besmettingen in Nederland ligt nu net boven de achthonderd. Daar zullen er nog heel veel bijkomen, wel miljoenen, zo voorspelt RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel.

Van Dissel spreekt tegenover het NRC Handelsblad zelfs over besmettingen bij de helft van de bevolking. „Dat gebeurt niet in een paar maanden, maar we zitten nu wereldwijd in een pandemie. Het virus zal bij ons blijven, we zullen dit als maatschappij moeten doormaken.”

Vooral milde klachten

De voornaamste taak van het RIVM is volgens Van Dissel dan ook ervoor te zorgen dat de verspreiding traag verloopt. „De meeste mensen krijgen milde klachten. Kunnen we de golf besmettingen zo uitsmeren dat we zorg kunnen blijven bieden aan kwetsbare patiënten die dit het hardst nodig hebben?”

Toch merkt Van Dissel aan alles dat het zware tijden zijn. Ook aan zijn persoonlijke leven. „Ik probeer zoveel mogelijk goede nachten te maken. Je probeert extra zorgvuldig de maatregelen te volgen die je zelf afkondigt.”