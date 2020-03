Recordaantal coronadoden in Italië op een dag: 919

Het dodental als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Italië is gestegen met 919 naar 9134. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om het grootste toename in een dag sinds het longvirus op 21 februari voor het eerst in het land werd aangetroffen.

Het aantal besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met bijna 6000 gevallen en komt nu uit op 86.498. Daarmee passeert Italië China waar eind vorig jaar het virus voor het eerst de kop opstak. De Verenigde Staten gingen China donderdag al voorbij. De zwaarst getroffen regio is Lombardije. Daar lieten tot nu toe 5402 mensen het leven en bedraagt het aantal geïnfecteerden 37.298.

Nederlander op cruiseschip Costa Luminosa

Daarnaast is ook van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Costa Luminosa overleden in een ziekenhuis in het Italiaanse Savona. Het betreft een 73-jarige man die als coronapatiënt was opgenomen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade van Rome zal de familie bijstaan en begeleiden bij het afhandelen van zaken.

Afgelopen woensdag keerden negen Nederlandse passagiers van het cruiseschip over land terug naar Nederland. Deze groep mensen was om gezondheidsredenen achtergebleven in Savona en kon niet mee met het vliegtuig, dat maandag 92 Nederlandse passagiers van de Costa Luminosa vanuit Genua naar Amsterdam vloog.

29 opvarenden

29 Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Costa Victoria keren vrijdag per vliegtuig terug naar Nederland. Zij kregen bericht van de ambassadeur in Rome dat ze vanuit de Italiaanse hoofdstad via het Franse Nice in Rotterdam zullen aankomen.

De Costa Victoria lag aangemeerd in Civitavecchia. Op het schip, met 726 passagiers aan boord, was de nodige onrust ontstaan vanwege de coronabesmetting van een van de opvarenden. Iedereen moest al in de hutten blijven.

New York

In de door het coronavirus zwaar getroffen Amerikaanse staat New York is het aantal doden opnieuw aanzienlijk gestegen. Het dodental liep vrijdag op met 134 tot 519, zei gouverneur Andrew Cuomo vrijdag in New York tijdens zijn dagelijkse crisisconferentie.

Hij meldde ook dat er meer dan 7000 nieuwe besmettingsgevallen zijn ontdekt, wat het totale aantal voor de staat op meer dan 44.500 brengt. De meeste gevallen zijn in de metropool New York, waar meer dan 25.000 mensen positief testten.

Cuomo sprak in een conferentiecentrum dat is omgebouwd tot een noodkliniek. Hij kondigde plannen aan om meer tijdelijke ziekenhuizen te bouwen om de coronacrisis in New York het hoofd te bieden.