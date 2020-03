Radiozenders gaan voor eendracht en 'Oranje-platen'

Op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn draaien vrijdag om kwart voor negen vrijwel alle grote radiostations You’ll Never Walk Alone. Tijdens een gesprek met zijn NPO Radio 2-collega Jeroen Kijk in de Vegte ontstond het idee.

„Ik merk dat er bij onze luisteraars behoefte is aan verbinding”, legt Hoogendoorn uit. „Je ziet dat tv-programma’s en radio nu weer snel belangrijker worden als het gaat om informeren en entertainen. Door met zoveel mogelijk radiostations tegelijkertijd dezelfde plaat te draaien, willen iedereen die luistert het gevoel geven dat ze er niet alleen voorstaan.”

Van Cyprus tot Bulgarije

Daarbij kozen Hoogendoorn en Kijk in de Vegte voor het overbekende You’ll Never Walk Alone van Gerry and the Pacemakers. „Voor mijn gevoel is dat echt een anthem. Jong en oud. Iedereen kan er wel iets mee.” Dat blijkt ook wel uit hoe het idee aanslaat niet in Europa, van Roemenië tot Spanje tot Letland tot Georgië. „Dat was vooraf niet eens de bedoeling, maar overal pakken zenders het op. Zelfs BBC Radio 1 en 2 doen mee.”

Veel stations doen daarnaast nog andere dingen om de Nederlandse muziek te steunen, zo hoor je op 3FM elke dag een concert van bijvoorbeeld Lowlands of Pinkpop met artiesten zoals Mumford & Sons en De Jeugd Van Tegenwoordig. Daarnaast zenden ze volgende week vrijdag de Klomp 100 uit met de beste honderd platen van eigen bodem. „We willen de Nederlandse muzikanten zo een hart onder de riem steken. Voor gitaristen en drummers is de muziek hun brood. Die spelen drie keer in de week en daarvan eten ze.”

24 uur rood-wit-blauw

Zender KINK van Michel Veenstra doet ook een duit in het zakje. „We waren al bezig met een project met de band DeWolff, die afgelopen weekend vanuit de Muziekgieterij een concert zonder publiek streamde”, vertelt Veenstra. „Toen we hun oproep aan radiostations om in deze tijd meer Nederlandse muziek te draaien lazen, hebben we besloten daarin mee te gaan. Nu hoor je bij ons vandaag (vrijdag, red.) alleen maar alternatieve Nederlandse muziek.”

Dat plan botste wel met het You’ll Never Walk Alone-initiatief. „De enige Nederlandse versie van het nummer die ik ken, is die van Lee Towers en dat past niet echt bij ons.” Gelukkig is de indierockband Tape Toy bereid gevonden om een cover op te nemen. „Het is echt heel tof dat een jonge frisse band daar nu mee aan de slag is”, zegt Veenstra. „Ik heb begrepen dat ze alle vier in isolatie zitten, dus dat ze alles apart opnemen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken.”

Jonge bandjes als Tape Toy gaan er vrijdag ongetwijfeld veel voorbijkomen, maar ook de oudere garde krijgt zijn zendtijd. „Het wordt een eerbetoon aan de Nederlandse muziek en tegelijk ook een reminder. Dat als wij bijvoorbeeld JOHAN draaien mensen dat herontdekken en misschien net wat vaker weer hun muziek gaan streamen. Hopelijk kan dat effect doorijlen. Dat als dit allemaal voorbij is en de evenementen weer plaatsvinden, mensen net dat extra concert van een Nederlandse artiest gaan bezoeken.