Race om coronavaccin: 'We staan schouder aan schouder'

Wetenschappers en geneesmiddelenbedrijven van over de hele wereld werken keihard om een vaccin of geneesmiddel tegen het coronavirus te vinden.

Normaal gesproken duurt het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel minstens twaalf jaar, maar dit medicijn moet er zo snel mogelijk komen. Er wordt nu gemikt om het in 2021 op de markt te hebben. Veel geneesmiddelenbedrijven proberen een vaccin te maken, ook in Nederland. Volgens Anton van Tuyl van brancheorganisatie Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) is er geen competitie tussen wetenschappers en bedrijven om als eerste een vaccin te hebben.

„Natuurlijk is het fijn als je zelf een ontdekking doet" , vertelt Van Tuyl. „Maar wat voorop staat, is dat dit ons allemaal zo raakt als samenleving. Daardoor zie je een soort van nieuwe saamhorigheid tussen bedrijven, wetenschappers en overheden. Dát we deze strijd tegen corona snel winnen, is belangrijker dan dan wie ‘m wint.”

‘Schouder aan schouder’

Met een vaccin leert een lichaam omgaan met een ziekte, dit zorgt uiteindelijk voor gezorgd de opbouw van weerstand. En dat kost tijd. „Je moet weten of een vaccin veilig is en of het werkt. En je moet de langetermijnbijwerkingen leren kennen. Daarom kost het ontwikkelen gemiddeld twaalf jaar. Maar in bijzondere gevallen, zoals nu, doen we er samen met de autoriteiten alles aan om dat proces heel erg te versnellen.”

Net als in onder andere supermarkten en in de zorg is het ook voor de farmaceutische industrie een hectische periode. Van Tuyl: „Het is op dit moment alle hens aan dek, het is een bijzondere tijd waarin veel overuren worden gedraaid. We staan schouder aan schouder.”

Patenten

Vorige week werd bekend dat een Amerikaans bedrijf gaat samenwerken met een Duits bedrijf om een vaccin te ontwikkelen. Maar niet alles gaat even hartelijk. Zo probeerde de Amerikaanse president Trump een aantal weken terug nog om een andere Duitse fabrikant, en daarmee de rechten op een mogelijk corona-vaccin, te kopen. Die poging is niet gelukt.

Medicijnen

Naast een vaccin wordt er in de farmaceutische wereld ook veel onderzoek gedaan naar een medicijn tegen het coronavirus. Het verschil tussen een vaccin en een medicijn is simpel. Een vaccin moet mensen beschermen die het virus misschien in de toekomst oplopen, medicijnen bestrijden het virus bij mensen die het al hebben.

Volgens Van Tuyl heeft het virus op dit moment de hoogste prioriteit voor veel geneesmiddelenbedrijven. Maar: „Tegelijkertijd doen we er alles aan om ook de levering van essentiële medicijnen voor andere ziektes gewoon door te laten gaan.”