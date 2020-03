Quarantuintips: zo zorg je dat je nieuwe planten de zomer halen

Thuis door het coronavirus en heerlijk zonnig weer: voor veel mensen een reden om de tuin of het balkon aan te pakken. Maar hoe zorg je er nou voor dat jouw planten blijven leven? Metro geeft je 5 quarantuintips.

1. Weet hoeveel water je plant nodig heeft

Iedereen weet dat planten water nodig hebben. Maar hoeveel precies kan wellicht lastig zijn. De plant moet niet uitdrogen maar ook niet verdrinken. Je kan het natuurlijk proberen op gevoel te doen, maar het is 2020 en voor alles is tegenwoordig een app. Met de app Plantsome kun je jouw nieuwe huisgenoot scannen en je krijgt direct te zien hoeveel water je plant nodig heeft. Een andere app is Plantnet, een soort Wikipedia voor mensen met groene vingers.

2. Waar zet je ze neer?

Met het kiezen van de juiste plek voor je plant kun je er of voor zorgen dat je nog langer van het groen kan genieten, of je hebt er het doodvonnis van de plant mee gekozen.

Daarom is het belangrijk om te weten wat de ligging van je tuin of balkon is. Volgens Tuinen.nl moet je goed kijken welke plant je waar zet. Zo heeft een tuin of balkon op het zuiden veel zon. Dat betekent dus ook dat je de planten veel water moet geven. Planten die het goed doen in deze ligging zijn lavendel en rozen.

Waar je op het zuiden veel zon hebt, krijg je als jouw tuin of balkon op het westen ligt juist vaker te maken met wind. Daarom moet je zorgen voor een stevige pot. Op het westen kun je het beste viooltjes of buxussen plaatsen. Bij een ligging op het oosten worden begonia’s en fuchsia’s aanbevolen en voor het noorden kun je het beste margrietjes en afrikaantjes planten.

3. Kies voor gezonde grond

Moet je nog beginnen met het neerzetten van je planten? Zorg voor een juiste combinatie van bemeste potgrond of tuinaarde en de grond die al bij de plant zit. Als je te veel van het eerste doet geef je je plant een overkill aan mest; dus pas daar wel een beetje mee op.

4. Vergeet ze geen eten te geven

Je vergeet natuurlijk niet om je kat of hond eten te geven, maar je lavendel en andere fleurige vrienden hebben ook honger. Geef je planten eens in de zoveel tijd een beetje plantenvoeding. Je plant zal niet direct vergaan als je ze geen voeding geeft, maar er is wel een grotere kans op verkleuringen.

5. En mocht je er nou nog niet uitkomen…

Koop dan een vetplant, zoals bijvoorbeeld Aloë Vera. Vetplanten hebben bijna geen water nodig en omdat ze gewend zijn om te leven in een woestijnklimaat kunnen ze ook vol in de zon staan.

Gaan jouw planten na deze tips nog steeds de zomer niet halen? Misschien is het dan eens tijd voor een aantal mooie nepplanten.