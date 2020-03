Quarantaine verbroedert: Italianen zingen 's nachts samen lied

In Italië zitten mensen al dagen binnen in de hoop zo de pandemie die het coronavirus is uit te zitten. Toch maken Italianen die bij elkaar in de buurt wonen ook contact met elkaar.

Dat doen ze op haast ontroerende wijze, zo blijkt uit beelden die vanuit Siena komen. In het Italiaanse stadje zongen afgelopen nacht mensen vanaf hun balkon of vanuit hun raam een populair Italiaans lied.

Het initiatief van deze buurt slaat enorm aan. Er is opgeroepen aan Italianen in het hele land om vrijdagavond ook weer met instrument het dak of balkon op te gaan en muziek te maken.