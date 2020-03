Quarantaine of niet: Amsterdammers vierden vrijdagavond massaal feest

Of we nou met zijn allen in quarantaine zitten of niet: de Amsterdammers zijn vastbesloten er iedere vrijdagavond weer iets leuks van te maken, blijkt uit beelden van AT5.

Bewoners van het Oranjekwartier in het Amsterdamse Slotervaart hebben vrijdagavond een feestje gebouwd op hun balkons. Wie de deuren opendeed kon genieten van een heuse lichtshow vanuit meerdere huiskamers en de hele avond werden danceklassiekers afgewisseld met gouden tracks als You'll Never Walk Alone van Lee Towers en een aantal klassiekers van André Hazes.

Potje bingo

Even verderop in de Kolenkitbuurt werd de vrijdagavond iets rustiger afgetrapt: daar werd een flink potje bingo gespeeld vanaf de balkons. Eén van de buurvrouwen nam op de begane grond de rol van 'bingomeester' op zich en als er vanaf een balkon 'bingo' werd geroepen, werd dat gecontroleerd door middel van een foto in de buurtapp. Buurtbewoners konden onder andere bordspelletjes winnen. De hoofdprijs? Toiletpapier en eieren.