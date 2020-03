Project ‘100 km per uur’ een mega-klus

Rijkswaterstaat begint donderdagavond aan een nachtelijke mega-operatie om de ’overdag-snelheid’ op de weg aan te passen.

Het woord stikstof lijkt door het coronavirus (tijdelijk) van de aardbodem verdwenen. Maar het was voor het kabinet in november toch echt de reden om de snelheid op de weg overdag naar 100 kilometer per uur te verlagen. Premier Mark Rutte noemde het een ‘rotmaatregel’, maar een onvermijdelijke. Verschillende weggebruikers meldden de afgelopen tijd de nieuwe maximumsnelheid overdag aan hun laars te zullen lappen, wat ongetwijfeld slechts gevolgen heeft voor de eigen portemonnee. Hoe dan ook, het gaat gebeuren.

Vier dagen

Aan Rijkswaterstaat de taak om dat op verkeersbordengebied voor de weggebruiker zo duidelijk mogelijk te maken. Donderdag om 21.00 uur start ‘project 100’, dat in vier dagen met name in de avonden en nachten met man en macht wordt uitgevoerd. Metro legde Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat enkele vragen over de operatie voor.

Zo wordt het overdag tussen 6.00 en 19.00 uur. | Afbeelding: Rijkswaterstaat

Hoe omvangrijk is de klus?

We hebben het werk aan 23 aannemers met allemaal een eigen gebied uitbesteed. Nederland heeft 2441 kilometer snelweg en 80 procent is een 120- of 130 per uur-weg met de nieuwe maximumsnelheid tussen 6.00 en 19.00 uur. Een flink stuk, dus. Zelf zetten we mensen in onze verkeerscentrales in om afsluitingen van rijstroken te regelen en weginspecteurs om de veiligheid van werknemers en weggebruikers in de gaten te houden. Er moet zo weinig mogelijk hinder zijn. In totaal gaan 700 tot 800 mensen aan de slag. Maandagochtend om 5.00 uur moeten 4000 borden zijn geplaatst. Daarvan moeten er 800 nog de grond in en van 3200 gaat het om het weghalen van zakken of tape.

Twee borden boven elkaar

En dan is er een nieuwe maximumsnelheid in ons land.

Eigenlijk niet, want de maximumsnelheid in Nederland blijft 130 kilometer per uur. Alleen overdag wordt de maximumsnelheid 100. Tussen 19.00 en 6.00 uur verandert er niets. Waar je nu 120 of 130 mag rijden, mag je dat straks in de avond en nacht ook. Op alle toeritten van de snelweg zie je snelheidsborden met tijdvenster.

Dachten jullie in november: Kabinet, wat voor enorme klus bezorgen jullie ons nou?

Nee, dat niet. We kregen de opdracht en moesten veel inplannen om zo voor helderheid en veiligheid te zorgen. We zagen dat dat in vier dagdelen nooit zou lukken, daarom zijn die 3200 borden de afgelopen weken al geplaatst. We kunnen wel spreken van een mega-operatie.

Zo wordt het tussen 19.00 en 6.00 uur. | Afbeelding: Rijkswaterstaat

De helft van de borden komt in Brabant en Limburg. Waarom is dat?

Deze provincies hebben een dicht wegennet en veel steden en dus veel toe- en afritten. Veel meer dan bijvoorbeeld een provincie als Groningen.

Coronavirus

Nu Brabant is genoemd, komt het werk door het coronavirus in gevaar?

We monitoren strak, maar alle seinen staan nog op groen. De 23 aannemers hebben voldoende mensen om de klus te klaren. Het gaat hier ook om het plaatsen van borden natuurlijk, niet om werk met veel mensen dicht op elkaar.

Weet mijn navigatie dat de snelheid overdag anders is?

Wij hebben alle serviceproviders, van de ANWB tot TomTom, geïnformeerd en ict-bestanden aangeleverd. Van TomTom weet ik dat alle klanten op de hoogte zijn gebracht. Daarna is het aan de automobilist om de navigatie te updaten. Ik zou zeggen: vertrouw niet op je navigatie, want de borden zijn leidend. Let dus goed op de borden en check gelijk of je navigatie overeenkomt met wat er op het bord staat.

Wanneer op de bon geslingerd?

Krijg ik een bekeuring als ik vrijdagochtend 120 per uur rijdt?

Als het bord ‘100’ zichtbaar is geplaatst wel. Staat er nog geen nieuw bord, dan geldt de huidige snelheid. Vanaf maandagochtend 16 maart om 6.00 uur, is de maximumsnelheid van 100 km/u overdag op alle snelwegen een feit.