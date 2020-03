Post en pakketten gewoon bezorgd door PostNL

Alle eet- en drinkgelegenheden moeten dicht, van koffietentje tot prijswinnende burgerzaak. Horecaliefhebber Harm gaat nu maar zelf in preventieve quarantaine, hoteldirecteur biedt z'n lege bedden aan niet-coronapatiënten aan (ondanks dat hotels nog niet hoeven sluiten, blijven de reserveringen uit) en ondernemer Pim de Lange hoopt op corona-coulance.

In veel horeca was het afgelopen weekend nog best druk, misschien wel omdat bij velen ergens dat voorgevoel sluimerde dat het voorlopig de laatste keer zou kunnen zijn. Zondag einde middag werd het voorgevoel werkelijkheid. In een koffietentje in het centrum van Enschede gaat het slechte nieuws als een lopend vuurtje, onder de elf bezoekers.

„Normaal is het hier hartstikke druk op zondag en werken we met ons drieën”, vertelt de barista, die deze middag in haar eentje het melkschuim voorziet van hartjes. „Waar moet ik dan studeren... Thuis kan ik me niet concentreren en heb ik geen koffie”, vraagt een internationale student zich af. De sfeer is meteen een stuk zwarter, met een scheutje zware zorgen. De baas wordt gebeld, want wat moet gebeuren met alle cheese-cake in de vitrine en mogen ze nu nog wel tot zes uur open blijven? De barista schudt haar hoofd. „Ik vind het even helemaal niet leuk meer.”