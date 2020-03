Pigmentverboden: verdwijnt de kleur uit de tattoo?

Het European Chemicals Agency (ECHA) wil verschillende kleurpigmenten die veel gebruikt worden bij het zetten van kleurtatoeages verbieden. Volgens Mark Blainey, hoofd van de afdeling risicobeheer bij ECHA, is een dergelijk verbod onvermijdelijk.

„Er zijn tatoeage-inkten (het veelgebruikte Pigment Blue 15 en Pigment Green 7, red.) die gevaarlijke stoffen bevatten”, zo legt hij uit. „Dat gaat om stoffen waarvan het bekend is dat ze kanker veroorzaken of die mogelijk kanker veroorzaken. Maar ook zitten er stoffen in met andere schadelijke effecten, die huidproblemen kunnen veroorzaken.”

Factchecken

Toen in september al de eerste onderzoeksresultaten naar buitenkwamen en bekend werd dat er gezondheidsrisico’s aan kleurtatoeages kunnen zitten, besloot tattoostudio All4U Tattoo uit Krimpen aan den IJssel per direct over te gaan tot een stop op het zetten van gekleurde kunstwerken. „We wilden het zekere voor het onzekere nemen”, legt eigenaar Iwan Ririassa uit. „We lezen wel vaker dat het giftig is en nu wilden we het factchecken. Daarom hebben we contact opgenomen met de GGD, maar daar was niets bekend en ze maakten zich geen zorgen. Zij vallen onder het ministerie van Volksgezondheid. Als zij niks weten over een gezondheidsbedreigende situatie, dan vind ik dat we ervan uit mogen gaan dat we onze inkt weer verantwoord kunnen gebruiken.”

Uiteindelijk duurde het zo’n drie weken voordat All4U Tattoo weer met kleur ging werken. „Het viel wel mee hoeveel we daardoor niet konden doen. Ik denk dat bij ons het percentage met kleur rond de tien procent ligt. Maar wij zijn op dat gebied niet de graadmeter, want er zijn ook studio’s gespecialiseerd in kleurentatoeages. Voor hen zou dit veel ingrijpender zijn.”

Vierduizend stoffen

Het verbod van het ECHA gaat om in totaal vierduizend stoffen die via cosmetica kunnen worden aangebracht. Het zetten van tattoos valt ook onder cosmetica en zullen zich dan ook net zoals haarverf en make-up aan de nieuwe richtlijnen voldoen. „Als ze niet toegelaten zijn voor gebruik op de huid, zouden ze niet toegelaten mogen zijn voor gebruik onder de huid”, zo klinkt het vanuit ECHA.

Dat is tegen het zere been van veel tattoo-artiesten en -liefhebbers. Het leidde tot een petitie opgezet door een Duitse tattoozetter, die inmiddels al ruim 150.000 keer ondertekend is. Veel van de mensen die hun handtekening hebben gezet vrezen voor het eind van tattoos in kleur en dat zodoende hun baan op de tocht komt te staan. „We zijn al jaren tattoo-artiesten en gebruiken allerlei kleuren. Het is ons beroep en onze roeping om de klanten tevreden te houden. We hebben kleuren nodig om ons werk uit te oefenen”, zegt een van hen.

Geen verbod

Toch is er volgens Blainey geen sprake van dat er straks geen tatoeages in kleur gezet kunnen worden. „We willen helemaal geen verbod op bepaalde kleuren in tatoeages, we willen dat de inkten veiliger worden voor de consumenten. Als zij een tattoo laten zetten moeten ze de mogelijkheid krijgen om te zien of de inkt is gekocht bij een betrouwbare verkopen en of deze voldoet aan de richtlijnen.” Volgens hem zijn het ook geen onoverkomelijke veranderingen. „In sommige EU-lidstaten maken deze regels al deel uit van de nationale wetgeving.”

Bovendien krijgen de leveranciers van de inkt de tijd voor de overstap van het ECHA. „Er is een transitieperiode van twee jaar voordat het verbod echt van kracht wordt. Op die manier kunnen inktproducenten op zoek gaan naar veiligere alternatieven, terwijl ze ondertussen groen en blauw kunnen blijven leveren.”

„Alleen ik wil dan niet twee jaar wachten”, zegt Ririassa. „Als er inderdaad schadelijke stoffen in inkten zitten, dan word ik liever door ECHA goed voorgelicht over welke stoffen dat dan zijn. Wij willen die gok niet nemen. Er zijn namelijk tal van merken die we kunnen aanschaffen, maar ik wil niet net het merk aanschaffen met een twijfelachtig stofje. Desnoods veranderen we alleen voor blauw en groen van merk. Het moet geen loterij worden of het schadelijk blijkt of niet. Ik wil niet met de gezondheid van m’n klanten spelen.”