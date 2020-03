'Piek Italië nog niet bereikt', angst bij burgemeester New York

De coronavirusbesmettingen in Italië hebben hun hoogtepunt nog niet bereikt. Dat zei het hoofd van het nationale gezondheidsinstituut van het land vrijdag. Een dag eerder testten meer dan 6150 mensen positief en 712 overleden aan de gevolgen van het virus.

„We hebben de piek niet bereikt en zijn er nog niet doorheen", meldde chef Silvio Brusaferro van het gezondheidsinstituut op een persconferentie. Brusaferro zei echter dat er „tekenen van een vertraging" waren in het aantal mensen dat besmet raakte, wat suggereert dat de piek misschien niet ver weg is. Nieuwe gevallen zullen daarna een zichtbaar neerwaartse trend vertonen.

„Wanneer de daling begint, hangt af van ons gedrag", aldus Brusaferro, verwijzend naar hoe strikt Italianen de bewegingsbeperkingen die de overheid heeft opgelegd, zullen blijven respecteren. Omdat de corona-uitbraak nog steeds niet onder controle is, blijven de scholen in het land ook na 3 april gesloten. Dat was vooralsnog de datum voor een eventuele heropening. De scholen gaan pas weer open als het volkomen zeker is dat het veilig is, aldus de autoriteiten. Alle onderwijsinstellingen gingen begin maart dicht.

Astronomische toename

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, zegt dat president Donald Trump de realiteit onder ogen moet zien dat het aantal gevallen van het coronavirus 'astronomisch' gaat worden. Het ziekenhuissysteem zal daardoor ongekend zwaar worden belast, zei De Blasio.

Trump zei donderdag in een interview op Fox News nog dat hij niet dacht dat de staat New York, die het epicentrum van de uitbraak in de VS is geworden, 30.000 beademingsmaskers nodig had. Gouverneur Andrew Cuomo had daar om gevraagd, om coronapatiënten met luchtwegaandoeningen te kunnen behandelen.

Tekort aan beademingsapparatuur

Cuomo en De Blasio hebben Trump gevraagd zijn gezag te gebruiken om fabrikanten te dwingen beademingsapparatuur te maken en kapitaal te leveren aan fabrieken. Zo'n tekort heeft in Italië en China al geleid tot moeilijke beslissingen over wie er blijft leven of sterft.

De Blasio zei vrijdag tijdens een interview op ABC's 'Good Morning America' dat de stad onmiddellijk 15.000 beademingsunits nodig heeft. Hij schat dat de helft van de New Yorkers uiteindelijk het virus zal oplopen en dat de crisis tot april en mei zal blijven groeien. New York City telt momenteel ruim 23.000 geconstateerde besmettingen, en 365 doden bij de laatste telling.

„Als de president zegt dat de staat New York geen 30.000 beademingsmaskers nodig heeft, met alle respect voor hem, kijkt hij niet naar de feiten van de astronomische groei van deze crisis", zei de Blasio. „Als ze geen beademing hebben, zullen veel mensen het gewoon niet redden."