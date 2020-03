Personeel Amsterdams ziekenhuis overladen met cadeaus

Het personeel van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam wordt overladen met cadeaus van mensen die hen willen steunen tijdens de coronacrisis.

Ze krijgen bloemen, pizza’s en chocolade. Dat laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten aan AT5. „Het is heel fijn om te zien dat mensen willen helpen en willen meedenken over een praktische oplossing. We bundelen alle initiatieven om te kijken wat wanneer nodig zal zijn.”

Tijdelijke woonruimte

Ook wordt er tijdelijke woonruimte aangeboden. Zo worden er leegaanstaande huizen en plaatsen in hotels aangeboden om het zorgpersoneel tijdelijk in te kunnen huisvesten.

Toch wordt niet van ieder aanbod gebruik gemaakt. „Het op- en uitbouwen van onze capaciteit is onze hoogste prioriteit. Het puzzelen met wat we allemaal aangeboden krijgen neemt veel tijd in beslag, en moet niet ten koste gaan van die prioriteit. Maar het doet ons allemaal erg goed.”

Gratis parkeren

Ook krijgt al het zorgpersoneel in Amsterdam een vergunning waardoor ze overal in de stad gratig mogen parkeren. Dat is een van de maatregelen die het stadsbestuur heeft getroffen vanwege de coronacrisis. Het college van burgemeester en wethouders wil ervoor zorgen dat medewerkers van ziekenhuizen, apotheken, verzorgings- en verpleeghuizen, huisartsen en de GGD zonder problemen kunnen werken.

De reis van en naar de stad moet daarom zo makkelijk mogelijk zijn, vindt het college. Nu reizen met het openbaar vervoer lastiger wordt, door besmettingsgevaar en beperkter aanbod van bussen, trams, treinen en metro's, komt er een speciale parkeervergunning voor auto's.