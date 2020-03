Paasvieringen zonder publiek, Zimbabwe: 'Gods straf voor het westen'

Het Vaticaan meldt zondag dat de traditionele paasvieringen dit jaar zonder publiek worden gehouden vanwege het coronavirus. Gelovigen kunnen de vieringen wel live volgen via televisie en internet. Normaal gesproken spreekt de paus onder meer gelovigen toe tijdens Pasen op het Sint-Pietersplein in Rome.

„Vanwege de huidige wereldwijde noodsituatie op het gebied van volksgezondheid zullen de liturgische vieringen in de Heilige Week plaatsvinden zonder de fysieke aanwezigheid van gelovigen", meldt de Prefectuur voor de Pauselijke Huishouding zondag in een verklaring.

Vanaf 5 april

Het programma van paus Franciscus begint dit jaar op 5 april, palmzondag. Ook daarna zal hij verschillende missen houden, allemaal zonder publiek. Italië is in Europa het hardst getroffen door het besmettelijke virus. Meer dan 1400 mensen stierven aan de gevolgen, zeker 21.000 raakten besmet.

De paasvieringen zijn altijd populaire evenementen voor gelovigen. Vaak komen mensen uit alle windstreken naar het Sint-Pietersplein voor de bijeenkomsten. Dat zou de verspreiding van het coronavirus alleen maar in de hand kunnen werken.

Gods straf

De vraag is of het bidden rondom de paasvieringen veel zal uithalen, want volgens de Zimbabwaanse minister van Defensie is het coronavirus juist een manier van God om het Westen te straffen. „Het coronavirus is het werk van een straffende God en is voor landen die ons sancties hebben opgelegd", zei hij. „Ze blijven nu binnen. Hun economieën staan onder druk, net als zoals toen bij ons. Ze moeten het effect van het coronavirus voelen en onze pijn begrijpen."

De VS en de EU legden eerder deze maand nieuwe sancties op tegen hooggeplaatste ambtenaren in Zimbabwe. Het gaat onder meer om inreisverboden. Sinds Emmerson Mnangagwa in 2017 president van het Afrikaanse land werd, is de band met het Westen bekoeld. In Zimbabwe is het besmettelijke coronavirus nog niet vastgesteld.